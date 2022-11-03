Президент Беларуси: если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, были бы в шоколаде

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.

10 % российского зерна – с полей Ростовской области. А когда губернатор рассказал о валовом сборе, наш Президент удивился. А министр сельского хозяйства немного опешил. Не станет ли это новым заветным валом для белорусского каравая?