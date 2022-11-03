Президент Беларуси: если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, были бы в шоколаде

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.
10 % российского зерна – с полей Ростовской области. А когда губернатор рассказал о валовом сборе, наш Президент удивился. А министр сельского хозяйства немного опешил. Не станет ли это новым заветным валом для белорусского каравая?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская сторона готова поделиться любым накопленным опытом. А он у нас есть. Если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, как в Ростовской области, мы вообще бы в шоколаде были. Но господь нам не дал таких возможностей. Тем не менее, приспосабливаясь к той ситуации, которая у нас складывается, климат меняется, я не исключаю, что скоро мы придем к такой же схеме возделывания сельскохозяйственной продукции, как у вас в Ростовской области. И нам ваш опыт сегодня очень нужен и полезен. Словом, мы готовы делиться с вами в сфере АПК всем тем, что мы умеем делать – от подготовки кадров до сельскохозяйственной техники. АПК наш располагает широкими возможностями, в том числе и семенной материал, новейшие технологии в растениеводстве, а также в животноводстве – от строительства молочно-товарных комплексов самых современных и комплектования их всем необходимым до их обслуживания.