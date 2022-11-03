Прямой эфир

«Очевидно, настало время». Пора ли вытеснять импортную технику с белорусских нив – ответил глава Ростовской области

03 ноября 2022 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.

Дон – это еще и бренд зерноуборочной техники. Может пора вытеснять чужестранцев с наших нив?

«Очевидно, настало время». Пора ли вытеснять импортную технику с белорусских нив – ответил глава Ростовской области-1

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
В течение 11 лет правительство области субсидирует закупку сельскохозяйственной техники отечественного производства. Результат 91 % комбайнов отечественного производства. Мы не останавливаемся, субсидии не убрали, наоборот, сохранив. В этом году 484 миллиона рублей мы заплатили, поддержали предприятия. А вторая часть, о которой вы сказали, – промышленная кооперация. Очевидно, настало время. Импортозамещение и замещение того, чего мы не имели, а теперь должны иметь для того, чтобы двигаться дальше, – это очевидная повестка на сегодня.

«Очевидно, настало время». Пора ли вытеснять импортную технику с белорусских нив – ответил глава Ростовской области-4

Читайте также:

«Если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, вообще бы в шоколаде были». О чем говорил Президент Беларуси?

«Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов импортозамещения». Лукашенко о перспективах сотрудничества с Россией

Губернатор Ростовской области: наших белорусских партнеров интересует возможность развития экспортных поставок

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Василий Голубев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Друг без друга не могут провести время». Что такое зависимые отношения и чем они опасны?
03 ноября 2022 18:39

«Друг без друга не могут провести время». Что такое зависимые отношения и чем они опасны?

«Притягиваются друг к другу». Какие факторы влияют на выбор партнёра?
03 ноября 2022 18:34

«Притягиваются друг к другу». Какие факторы влияют на выбор партнёра?

«Лучше знает, что нужно сыну». О чём стоит помнить мамам, чтобы не воспитать потенциального подкаблучника?
03 ноября 2022 18:28

«Лучше знает, что нужно сыну». О чём стоит помнить мамам, чтобы не воспитать потенциального подкаблучника?