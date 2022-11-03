«Очевидно, настало время». Пора ли вытеснять импортную технику с белорусских нив – ответил глава Ростовской области

Новости Беларуси. Главные инструменты – импортозамещение и производственная кооперация. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют торгово-промышленные отношения между нашей страной и регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором.
Дон – это еще и бренд зерноуборочной техники. Может пора вытеснять чужестранцев с наших нив?
Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
В течение 11 лет правительство области субсидирует закупку сельскохозяйственной техники отечественного производства. Результат – 91 % комбайнов отечественного производства. Мы не останавливаемся, субсидии не убрали, наоборот, сохранив. В этом году 484 миллиона рублей мы заплатили, поддержали предприятия. А вторая часть, о которой вы сказали, – промышленная кооперация. Очевидно, настало время. Импортозамещение и замещение того, чего мы не имели, а теперь должны иметь для того, чтобы двигаться дальше, – это очевидная повестка на сегодня.