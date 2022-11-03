«Этим – можно, этим – нельзя». Почему в Европе нет реального либерализма?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот такое видео. Не побоялась, вышла перед этим агрессивным стадом, а это было 9 Мая, выразила свою гражданскую позицию. В либеральной демократичной Германии она была задержана, доставлена в полицейский участок, до 10 лет грозит.

Петр Петровский, политолог:

Это, наверное, верх демократии.

Григорий Азаренок:

Статья – поддержка агрессивной войны.

Петр Петровский:

А есть такая статья?