«Этим – можно, этим – нельзя». Почему в Европе нет реального либерализма?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот такое видео. Не побоялась, вышла перед этим агрессивным стадом, а это было 9 Мая, выразила свою гражданскую позицию. В либеральной демократичной Германии она была задержана, доставлена в полицейский участок, до 10 лет грозит.
Петр Петровский, политолог:
Это, наверное, верх демократии.
Григорий Азаренок:
Статья – поддержка агрессивной войны.
Петр Петровский:
А есть такая статья?
Григорий Азаренок:
Обвиняется в этом.
Петр Петровский:
Нравится нам Путин, нравятся нам действия России. А какая разница? У нее есть гражданская позиция, она высказала ее. Почему эту позицию она не имеет права иметь в Германии? Вы же самые либеральные. С точки зрения либерализма у вас должны быть разрешены каннибалы, лесбиянки, милитаристы, то есть все, кого только можно представить. Но почему-то вот такой выбор. Этим – можно, этим – нельзя. Это мнение можно, а это нельзя. Это правильно, а это неправильно. Мне любопытно, а кто это определяет? Грантовые организации? А кто платит гранты этим организациям? Начинаем рассматривать, то есть есть заказчик, который сетевым распыленным образом создает общественное мнение, навязывает его. И говорит: вот эти правильно мыслят, а вы неправильно мыслите.
Петровский: мы хотим колониями наши страны видеть англосаксонских хозяев либо суверенными государствами – подробности здесь.