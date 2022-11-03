«Чтобы Запад продавал своё барахло». Почему Европе было выгодно развалить СССР?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
СССР был примерно 25 % мирового ВВП. Сегодня Россия – 2 %. Где еще 23 %? То есть они нас тогда ограбили, 23 % изъяли. И сейчас дальше пасть хочет чавкать. Она хочет теперь ограбить Россию во второй раз.
Петр Петровский, политолог:
И не только Россию, им уже России мало. Китай, Индия. Потому что логика западного паразитарного капитализма заключается в том, что надо захватывать рынки. Надо, чтобы Запад продавал свое барахло, чтобы он был монополистом по его производству. А нам досталось место производить какие-нибудь спички, дрова, развлекать приезжающих с Запада товарищей, белых господ на агроусадьбах. Вот их идея. А что, в Прибалтике не так? Производства нет, приезжают только какие-то непонятные лица, превращают агроусадьбы в публичные дома. Вот что там происходит.
Читайте также:
Андрей Лазуткин: «Эта Карабахская война, вроде бы далёкая, определила на следующие два года, что будет у нас»
«Вспомните Минские соглашения, которые ничем не закончились». Смогут ли Россия и Украина договориться о мире?
«Противник работает артиллерией». Какая сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения в Украине?