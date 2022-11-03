«Чтобы Запад продавал своё барахло». Почему Европе было выгодно развалить СССР?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ложную и истинную демократию, отношения Беларуси и России и юбилей народного поэта. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

СССР был примерно 25 % мирового ВВП. Сегодня Россия – 2 %. Где еще 23 %? То есть они нас тогда ограбили, 23 % изъяли. И сейчас дальше пасть хочет чавкать. Она хочет теперь ограбить Россию во второй раз.