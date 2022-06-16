«Наш Президент выводы сделал ещё тогда». На какой ошибке Януковича учился Лукашенко?

Григорий Азаренок, СТВ: Вот такая фраза об Александре Григорьевиче, что он показал, как нужно себя вести, когда идет напад на страну извне. И тут снова вспоминается Майдан. Я думаю, что даже 100 трупов, вот дай Янукович приказ, и этих тысяч жертв, этих слез, этих разрушений – этого бы всего не было просто, если бы Янукович хоть чуть-чуть был бы похож на нашего Президента. И это все понимают.

Андрей Лазуткин, политолог:

И чтобы не дать такой приказ, до этого был еще первый Майдан. Силовые структуры начало ломать еще тогда. При Януковиче это сгнило, может, наполовину. А когда вы еще не отдаете приказы, когда личный фактор работает против, то вы получаете переворот, потом получаете гражданскую войну, потом получаете что-то похожее на интервенцию (видимо, это то, что мы видим сегодня). И это разрушение городов, это массовая гибель людей, это полноценная война или спецоперация. Поэтому цена вопроса, правильно сказали, что на одной чаше весов 100 трупов, а на другой – 100 тысяч. И что вы как государственный лидер должны выбрать?

Слава богу, что у нас эта проблема, может быть, не стояла так остро, как там. Но надо учиться на чужих ошибках, поэтому я думаю, что наш Президент выводы сделал еще тогда. Поэтому в 2020 году действовали жестко, быстро, как умели. И, что касается информационного поля, помните, как эта работа вся разворачивалась, было непросто. Но я считаю, что это все оправдано. И наши люди, которые сегодня смотрят наши репортажи с «Азовстали» и Мариуполя, должны понимать, что то, что вы делали тогда, не было чрезмерно, а было так, чтобы предотвратить такие последствия через два года, о которых еще никто даже не догадывался. А если вы президент, то вы должны считать на два шага вперед: что сделает противник, что мы не сделаем, как Россия поступит и так далее.

И, конечно, то, что к вам такое отношение хорошее было в Донецке, что вас возили, все показывали – это тоже следствие нашей белорусской позиции. Потому что раньше мы были некой переговорной площадкой, занимали нейтралитет, с Порошенко были неплохие отношения. И все это было принесено, во-первых, Зеленским в жертву, потому что ему так сказали американцы: разрываем с Беларусью любые отношения после 2020 года. Потом, когда началась спецоперация, мы поддержали Россию по всем вопросам. Это касается информационных вещей, дипломатии, экономических вопросов. И я думаю, что мы пришли к тому, к чему не могли прийти долгое время, все эти восемь лет последствий Майдана.

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