Даже не пытаются скрывать. Как в СБУ издеваются над журналистами?

Григорий Азаренок, СТВ: Действительно, много было иностранцев и в нашей журналистской группе. Туда приезжают те, кто хотят знать правду, те, кто хотят это увидеть. Те приезжают, смотрят, пытаются рассказывать. С нами был еще один американец, которого уже ФБР обыскивает, и он, по-моему, даже и не вернется в США, потому что за любое мнение людей просто арестовывают, похищают. Я уже не говорю про Киев, где СБУ неизвестно что делает с братьями Кононовичами, со всеми журналистами, активистами. Они просто хвалятся тем, что они избивают их, мучают и так далее. Об этом не скрывает даже никто. А на Западе, кстати, можете поздравить, недавно угодил в шестой пакет санкций ЕС, а потом еще и Швейцария. Где я, а где Швейцария? Это вообще страна-карлик размером с Гомельскую область. Какая ментальность тупая. Они все меряют по себе. Для них свобода перемещений, чтобы свое пузо перевезти из Германии – это для них священная корова. И они думают, что мы все такие же мелкие, жалкие, как они, и пытаются всех нас напугать этими санкциями. Но у нас это уже даже своеобразный повод для гордости.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, как они действуют? Есть линейка людей: более радикальные, менее радикальные. Азаренок, наверное, там самый радикальный. И их надо просто психологически подавить, сломать. Можно звонить на телефон с угрозами, можно сжечь машину, можно разрисовать входную дверь, можно включить в пакет санкций. Но задача заключается в том, чтобы из этой линейки выбить хотя бы половину. Если это удается, человек ломается либо не может противостоять давлению, либо у него есть давление со стороны коллег, родственников, может, из-за рубежа что-то, что ему неприятно (я хотел за границу поехать, допустим, а теперь – в пакете санкций), конечно, многих это все-таки ломает. А другие, которые смотрят на вас, они считают: как это, я хотел в Швейцарию поехать, а теперь не смогу, если буду, как Азаренок, работать. Это вопрос некоего психологического подавления, не более того. Потому что я уверен, что денег у вас нет за рубежом, и Беларусь в этом плане гораздо здоровее, чем Россия, потому что там как раз таки санкции бьют очень больно, но не по правительству, не по ФСБ, не по армии, а бьют по людям, которые долгое время находились около власти. А потом оказалось, что эти люди западное гражданство имеют, что они бегут при первом случае. И, к сожалению, это беда современной России, то есть многие, мы видели, оказались перевертышами.