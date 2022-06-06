«Безопасность – это не только военная составляющая». Андрейченко представил Беларусь на заседании ассамблеи ОДКБ
Противодействие санкционной политике Запада, сохранение исторической памяти и борьба с фейками. В Ереване состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь представил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
Мир и безопасность на евразийском континенте сегодня серьезно пошатнулись, и в условиях жесткого противостояния с коллективным Западом угрозы возрастают каждый день.
О том, как противодействовать современным вызовам, говорили в ходе заседания. Речь шла также и о последствиях санкций. Их эффект катастрофический – уже сегодня прогнозируется возможный голод в ряде регионов мира. Кроме того, санкционная политика Европы привела к значительному росту цен на мировом продовольственном рынке.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такое положение дел недопустимо. Позиции государств на мировой арене станут прочнее, если будет обеспечено всестороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. Безопасность – это не только военная составляющая, не меньшее значение имеет наличие мощного производственного потенциала, единых рынков, равенство прав субъектов хозяйствования. Поэтому надо предпринимать реальные шаги по развитию промышленной кооперации, реализации взаимовыгодных проектов в области импортозамещения, созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. Пристального внимания требуют также вопросы выстраивания новых транспортно-логистических цепочек и выработки единых подходов к правилам перевозки грузов.
14 июня в Минске пройдет международная парламентская конференция на тему исторической памяти. Это мероприятие будет особо значимым для молодежи, ведь речь пойдет о Великой Победе, добытой их дедами и прадедами. Ряд парламентариев уже подтвердили свое участие.