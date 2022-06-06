Противодействие санкционной политике Запада, сохранение исторической памяти и борьба с фейками. В Ереване состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь представил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Мир и безопасность на евразийском континенте сегодня серьезно пошатнулись, и в условиях жесткого противостояния с коллективным Западом угрозы возрастают каждый день.

О том, как противодействовать современным вызовам, говорили в ходе заседания. Речь шла также и о последствиях санкций. Их эффект катастрофический – уже сегодня прогнозируется возможный голод в ряде регионов мира. Кроме того, санкционная политика Европы привела к значительному росту цен на мировом продовольственном рынке.