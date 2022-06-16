Пушилин о Лукашенко: «Александр Григорьевич показал, как должен действовать руководитель, когда есть атака извне»

Григорий Азаренок, СТВ: Общались мы с главой ДНР Денисом Пушилиным в других выпусках «Донбасского дневника», мы, конечно, поставим больше. Но пока такой небольшой фрагмент, потому что решили сами привезти ему из Беларуси подарок, подарить мерч с цитатой нашего Президента. И Денис Владимирович, глава ДНР, высказался об Александре Григорьевиче Лукашенко.

Денис Пушилин, глава ДНР:

Спасибо большое. Я вижу очень четкую и стойкую позицию Президента Беларуси. Александр Григорьевич показал, как должен действовать руководитель, когда есть атака извне. Я именно так считаю. То есть попытку государственного переворота, который пытались совершить именно силой извне. Это и финансирование, это и агентура. Но Александр Григорьевич как раз отстоял свою страну и действовал во имя жителей Беларуси. Поэтому с глубоким уважением как к нему, так и к жителям Беларуси. Почему? Потому что для меня, с учетом долгого переговорного процесса, Минск тоже не чужой город.

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