Пушилин о Лукашенко: «Александр Григорьевич показал, как должен действовать руководитель, когда есть атака извне»
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую».. О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.
Григорий Азаренок, СТВ:
Общались мы с главой ДНР Денисом Пушилиным в других выпусках «Донбасского дневника», мы, конечно, поставим больше. Но пока такой небольшой фрагмент, потому что решили сами привезти ему из Беларуси подарок, подарить мерч с цитатой нашего Президента. И Денис Владимирович, глава ДНР, высказался об Александре Григорьевиче Лукашенко.
Григорий Азаренок:
Небольшой подарок, это цитата нашего Президента. Сила в правде, а правда на нашей стороне. Это к многострадальному, сильному, могучему Донбассу в полной мере относится. Позвольте вам вручить.
Денис Пушилин, глава ДНР:
Спасибо большое. Я вижу очень четкую и стойкую позицию Президента Беларуси. Александр Григорьевич показал, как должен действовать руководитель, когда есть атака извне. Я именно так считаю. То есть попытку государственного переворота, который пытались совершить именно силой извне. Это и финансирование, это и агентура. Но Александр Григорьевич как раз отстоял свою страну и действовал во имя жителей Беларуси. Поэтому с глубоким уважением как к нему, так и к жителям Беларуси. Почему? Потому что для меня, с учетом долгого переговорного процесса, Минск тоже не чужой город.
Читайте также:
«Окровавленные учителя». ВСУ обстреливали школы ДНР во время уроков
Даже не пытаются скрывать. КАК в СБУ издеваются над журналистами?
Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку