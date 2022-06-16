Политолог о ситуации в украинской армии: «На фронте происходит полный развал»

Григорий Азаренок: Помните, была у них популярна прослушка телефона одного милиционера, еще чего-то. Мы их называем киберпетуханами. Как только началась специальная военная операция, про это забыли. Понятно, что этим занимался 72-й ЦИПсО или СБУ конкретно, поэтому понятно, что оттуда шла подрывная работа. Сейчас идет суд над Автуховичем, который прекрасно рассказывает, что из Украины ему были и оружие, и поддержка, и деньги. Нам что, их надо было поддерживать?

Андрей Лазуткин:

По поводу СБУ. Я с удовольствием захожу на их YouTube-каналы, они там выкладывают якобы радиоперехваты или телефонные разговоры. Чтобы вы понимали качество этого материала: идет гудок, потом женский голос: «Вася, привет» – «Привет, Люба». «Что вы сегодня делали?», «Угадай, какое животное мы сегодня ели?», «Ежика?», «Нет», «Барсука?», «Нет, собаку», «Какой ужас!» И такая подпись: смотрите, оккупанты едят собак, как это ужасно, у них нет пайков. То есть выкладывается такой разговор на минутку как официальных перехват СБУ. То есть там сидит кол-центр, там какие-то женщины, мужчины, которые изображают радиопереговоры или телефонные разговоры, и это выдается за такую классную украинскую пропаганду. Конечно, у них есть там и хорошие какие-то вещи, но все это сегодня сыпется. На фронте происходит полный развал. Там оперативные котлы, там артиллерийские мешки, где их выбивают. Думаю, что схлопывание всей этой донецкой огромной группировки – вопрос пары месяцев. Поэтому, Григорий, наши змагары, может быть, смеются, им кажется, что русские опять что-то наврали, что они там побеждают, а на самом деле нет. Но ситуация сильно поменялась. Я думаю, что ваша поездка, вы пока ездили не на передовую, а только в тыловые районы, но, кто знает, фронт смещается, может быть, вы скоро поедете в Днепр, может, в Запорожье, может быть, в Харьков. Так что вся Восточная Украина вас ждет.

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Даже не пытаются скрывать. КАК в СБУ издеваются над журналистами?

Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку