Лукашенко: великий Китай и огромная Индия будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира

Новости Беларуси. Беларусь хотела бы найти свое место в растущей индийской экономике. О двустороннем сотрудничестве сегодня, 16 июня, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алок Ранджан Джа почти год представляет интересы Нью-Дели в Беларуси. В сентябре 2021-го Президент принимал верительные грамоты от дипломатов разных стран, в их числе был и посол Индии. Тогда глава государства особенно подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия Минска и Нью-Дели безграничен. С тех пор от намеченного курса страны не отклонились. Индия была и остается для нас перспективной и важной точкой опоры в Южной Азии.

В своем развитии стороны прежде всего делают ставку на экономику. Товарооборот между странами в 2021 году превысил 566 миллионов долларов. Индия – один из основных покупателей белорусских калийных удобрений. Выгодному взаимодействию не помешают даже возводимые барьеры в отношении Беларуси – отметил индийский посол. Дипломат уверен, что некоторые сложности, связанные с логистикой и платежами, в скором времени удастся преодолеть.

Динамично развивается сотрудничество между Беларусью и Индией и в образовательной сфере. Каждый год растет количество индийских студентов, обучающихся в наших вузах. В частности, по медицинскому профилю.

Шел сегодня разговор не только о деловом взаимодействии, но и политическом. Президент Беларуси поблагодарил дипломата за аккуратную и взвешенную позицию в отношении нашей страны.