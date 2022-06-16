Лукашенко: великий Китай и огромная Индия будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира
Новости Беларуси. Беларусь хотела бы найти свое место в растущей индийской экономике. О двустороннем сотрудничестве сегодня, 16 июня, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алок Ранджан Джа почти год представляет интересы Нью-Дели в Беларуси. В сентябре 2021-го Президент принимал верительные грамоты от дипломатов разных стран, в их числе был и посол Индии. Тогда глава государства особенно подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия Минска и Нью-Дели безграничен. С тех пор от намеченного курса страны не отклонились. Индия была и остается для нас перспективной и важной точкой опоры в Южной Азии.
В своем развитии стороны прежде всего делают ставку на экономику. Товарооборот между странами в 2021 году превысил 566 миллионов долларов. Индия – один из основных покупателей белорусских калийных удобрений. Выгодному взаимодействию не помешают даже возводимые барьеры в отношении Беларуси – отметил индийский посол. Дипломат уверен, что некоторые сложности, связанные с логистикой и платежами, в скором времени удастся преодолеть.
Динамично развивается сотрудничество между Беларусью и Индией и в образовательной сфере. Каждый год растет количество индийских студентов, обучающихся в наших вузах. В частности, по медицинскому профилю.
Шел сегодня разговор не только о деловом взаимодействии, но и политическом. Президент Беларуси поблагодарил дипломата за аккуратную и взвешенную позицию в отношении нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не скажу, что все абсолютно урегулировано, что у нас нет никаких проблем, но я надеюсь, что проблемы, существующие в наших взаимоотношениях, решаемы. Индия является важнейшим партнером в Азии. Мы очень плотно сотрудничаем с Индией. У нас есть фундамент этого сотрудничества. Он глубоко в нашей истории, особенно советского периода. Мы всегда отдавали приоритет в Советском Союзе сотрудничеству с Индией. Поэтому этот фундамент позволяет нам и сегодня строить хорошие отношения и в области политики, и особенно в области экономики.
Я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира. Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике. Хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся.
Между Беларусью и Индией достигнут высокий политический уровень взаимодействия на высшем уровне. Александр Лукашенко с государственными визитами посещал эту страну трижды. Выстроен диалог и по линии парламентов.