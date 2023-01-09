Мировая экономика вымотана из-за украинского конфликта. Может ли 2023-й стать годом перемирия?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Один из главных вопросов в новом году – когда закончится конфликт в Украине? Некоторые эксперты считают, что именно 2023-й может стать годом мира. О скорейшем завершении военных действий говорят и в России. Как заявил Владимир Путин, цель Москвы – не раскручивать этот маховик конфликта, а, наоборот, закончить его.

Владимир Путин, президент России:

Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше.

Совсем другие мнения звучат в самой Украине. Так, Владимир Зеленский назвал следующие полгода решающими. Они потребуют больше усилий. Под усилиями украинский президент имел в виду новые поставки оружия. По его словам, Украина нуждается в более современных вооружениях и в большем объеме поставок. Именно поэтому, согласно прогнозу китайского издания Global Times, в 2023 году конфликт может обостриться. Однако такой вариант маловероятен. Экономика Запада уже буквально трещит по швам. Кризис измотал Европу, как и бесконечные поставки оружия. Собственные запасы опустели, на новые нет денег. Поэтому Запад стремится всячески избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:

Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники. Кроме того, в 2023 году Западу понадобятся более решительные усилия для поддержки Киева не только в военном измерении. Сейчас украинская экономика стоит на грани краха. Из 43 миллионов украинцев около 7 уехали из страны. Еще почти столько же людей были вынуждены переселиться внутри Украины. А на удовлетворение невоенных нужд Киеву необходимо около пяти миллиардов долларов ежемесячно. Ни у Европы, ни у США таких возможностей нет.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

Моих коллег в других странах ЕС охватила «риторика войны», из-за которой перспективы достижения мира в Украине отдаляются. А безопасность, экономика и энергоснабжение Европы будут страдать тем больше, чем дольше будет продолжаться конфликт. Проблемы настигнут и США. В 2023 году страна вероятнее всего столкнется с испытанием интеграции политики в отношении Украины в американскую глобальную стратегию. А прошлые заявления Байдена нацелили США на продолжительную конфронтацию с Россией и Китаем. Внутренняя политика, скорее всего, только укрепит этот курс. Правда, это лишь еще больше отодвигает возможность мирного решения конфликта. Ведь, как отметил Александр Лукашенко, именно США и Запад могут остановить конфликт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству, сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится.

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине:

Я, кстати, тоже был в Европарламенте буквально в ноябре. Встречался с рядом депутатов, которые настроены как раз на переговоры, дипломатию, а не на войну до победного конца с Россией. Они как раз рассказывали мысль, что успехи ВСУ под Харьковом и Херсоном, многих депутатов, точнее, не многих, а большинство дипломатов в Европарламенте заставили поверить, что Россию можно победить на поле боя. И пока Россия, скорее всего, не сможет это опровергнуть тоже на поле боя, очень сложно будет тому же Брюсселю каким-то образом пытаться повлиять, даже если они захотят, на Киев, чтобы Зеленский немного сбавил свои переговорные позиции. Потому что та формула, которую он выдвинул, называется формула мира от Украины, там 10 шагов. Если вкратце, это называется капитуляция России.

Надежда Сасс, СТВ:

Кирилл, вот недавно появилась новость, что Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте в Украине, если об этом попросят обе стороны. Заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли вообще какое-то продвижение и контакты по украинской инициативе о проведении саммита мира в конце февраля. И снова-таки, а доверия-то нет. Можно сколько угодно выступать с инициативами, а потом спустя какое-то определенное время сказать, вы знаете, все это было рассчитано, чтобы дать Украине больше времени, чтобы изменить военный потенциал. И вот этот тупик, из него на самом деле никто из мировых лидеров пока выхода не видит.