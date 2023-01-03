«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году. Надежда Сасс, СТВ:

Говорили сегодня о вечном, говорили о будущем всего человечества. Наша шуточная программа переросла практически в философскую, но завершить я ее хотела бы домашним заданием уважаемых экспертов. Я хочу, чтобы прозвучали из уст каждого из вас любимые анекдоты.

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической

безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ:

Я думаю, что тот анекдот, который я бы рассказал, он бы касался того, чтобы воспринимать жизнь на самом деле серьезней. Зачастую мы через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности, поэтому я вместо анекдота все-таки посоветовал бы людям посмотреть на то, что происходит вокруг них и не поддаваться всевозможным разводкам, которыми любят заниматься всевозможные элиты.

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная

Евразия»:

Знаете, у нас в Беларуси есть соседка южная, которая находится в сложном положении. Положении, когда ее народом манипулируют, когда бросили ее народ на амбразуру. Наверное, это даже не анекдот, а случай из жизни простого украинца, который уехал в США. Он сказал: «Воркингую, воркингую, а мани не маю». Поэтому я хочу пожелать всем, чтобы они работали, зарабатывали и чтобы у них в этом году все было хорошо. Мира и развития.