Прямой эфир

«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?

03 января 2023 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс, СТВ:
Говорили сегодня о вечном, говорили о будущем всего человечества. Наша шуточная программа переросла практически в философскую, но завершить я ее хотела бы домашним заданием уважаемых экспертов. Я хочу, чтобы прозвучали из уст каждого из вас любимые анекдоты.

«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?-1

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической
безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ:
Я думаю, что тот анекдот, который я бы рассказал, он бы касался того, чтобы воспринимать жизнь на самом деле серьезней. Зачастую мы через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности, поэтому я вместо анекдота все-таки посоветовал бы людям посмотреть на то, что происходит вокруг них и не поддаваться всевозможным разводкам, которыми любят заниматься всевозможные элиты.

«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?-4

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная
Евразия»:
Знаете, у нас в Беларуси есть соседка южная, которая находится в сложном положении. Положении, когда ее народом манипулируют, когда бросили ее народ на амбразуру. Наверное, это даже не анекдот, а случай из жизни простого украинца, который уехал в США. Он сказал: «Воркингую, воркингую, а мани не маю». Поэтому я хочу пожелать всем, чтобы они работали, зарабатывали и чтобы у них в этом году все было хорошо. Мира и развития.

«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?-7



Константин Придыбайло, корреспондент RT:
На самом деле, много забавных историй пришло на ум. Но я скажу так. Что русскому хорошо, то немцу смерть, а выживших весной добьем – Дмитрий Медведев прокомментировал введения потолка цен и новый пакет санкций.

Надежда Сасс:
Это правда смешно.

«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?-9

Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Поскольку мы сегодня говорили о кино, мне вспомнился один такой старый анекдот с известным очень персонажем советского периода. Где тоже были определенные требования к кинематографу. К Иосифу Виссарионовичу Сталину на ближнюю дачу привезли фильм, новый фильм (это 1930-е годы), где один из актеров очень похож на самого Сталина. У него усы, прическа, зачесанная назад. Сталин смотрел долго эту комедию, она в стиле фильма «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым. Он долго ее смотрел, а рядом сидел народный комиссар по культуре. И он говорит: послушайте, а вам не кажется, что этот актеришко очень похож на самого товарища Сталина? Тот молчит, не знает, что ответить. Я считаю, что этого актера нужно расстрелять, а заодно и тех, кто мне это дерьмо сюда привез. А он говорит: товарищ Сталин, а как же так, давайте, может, ему все-таки усы сбреем? Или так – ответил товарищ Сталин.

Читайте также:

Петр Петровский: почему они Russia Today испугались? Это системная альтернативная сеть подачи информации

Украинский политолог: сегодня в журналистской среде нет никакой этики, в моду вошла ложь

Проблему плохой прически решают гильотиной. Почему ЕС не может выйти из затянувшегося кризиса?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Надежда Сасс # Станислав Митрахович # Петр Петровский # Константин Придыбайло # Юрий Дудкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Елфимов: я уверен, 2023-й будет нашим годом. Чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу
03 января 2023 09:14

Вадим Елфимов: я уверен, 2023-й будет нашим годом. Чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу

«Маск – герой для адекватного человечества». За что украинцы возненавидели Илона Маска?
01 января 2023 18:53

«Маск – герой для адекватного человечества». За что украинцы возненавидели Илона Маска?

Зачем Пентагону биохимические лаборатории в Украине и чем они занимаются? Ответил политолог
01 января 2023 18:53

Зачем Пентагону биохимические лаборатории в Украине и чем они занимаются? Ответил политолог