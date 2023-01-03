«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?
В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году.
Надежда Сасс, СТВ:
Говорили сегодня о вечном, говорили о будущем всего человечества. Наша шуточная программа переросла практически в философскую, но завершить я ее хотела бы домашним заданием уважаемых экспертов. Я хочу, чтобы прозвучали из уст каждого из вас любимые анекдоты.
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической
безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ:
Я думаю, что тот анекдот, который я бы рассказал, он бы касался того, чтобы воспринимать жизнь на самом деле серьезней. Зачастую мы через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности, поэтому я вместо анекдота все-таки посоветовал бы людям посмотреть на то, что происходит вокруг них и не поддаваться всевозможным разводкам, которыми любят заниматься всевозможные элиты.
Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная
Евразия»:
Знаете, у нас в Беларуси есть соседка южная, которая находится в сложном положении. Положении, когда ее народом манипулируют, когда бросили ее народ на амбразуру. Наверное, это даже не анекдот, а случай из жизни простого украинца, который уехал в США. Он сказал: «Воркингую, воркингую, а мани не маю». Поэтому я хочу пожелать всем, чтобы они работали, зарабатывали и чтобы у них в этом году все было хорошо. Мира и развития.
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
На самом деле, много забавных историй пришло на ум. Но я скажу так. Что русскому хорошо, то немцу смерть, а выживших весной добьем – Дмитрий Медведев прокомментировал введения потолка цен и новый пакет санкций.
Надежда Сасс:
Это правда смешно.
Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Поскольку мы сегодня говорили о кино, мне вспомнился один такой старый анекдот с известным очень персонажем советского периода. Где тоже были определенные требования к кинематографу. К Иосифу Виссарионовичу Сталину на ближнюю дачу привезли фильм, новый фильм (это 1930-е годы), где один из актеров очень похож на самого Сталина. У него усы, прическа, зачесанная назад. Сталин смотрел долго эту комедию, она в стиле фильма «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым. Он долго ее смотрел, а рядом сидел народный комиссар по культуре. И он говорит: послушайте, а вам не кажется, что этот актеришко очень похож на самого товарища Сталина? Тот молчит, не знает, что ответить. Я считаю, что этого актера нужно расстрелять, а заодно и тех, кто мне это дерьмо сюда привез. А он говорит: товарищ Сталин, а как же так, давайте, может, ему все-таки усы сбреем? Или так – ответил товарищ Сталин.
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