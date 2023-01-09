Прямой эфир

Елфимов: «миролюбивый» Киссинджер под видом «перемирия» хочет ввести войска НАТО в Украину

09 января 2023 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: «миролюбивый» Киссинджер под видом «перемирия» хочет ввести войска НАТО в Украину-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Запад запросил мира. Нет, не впрямую и не очень внятно, а через старого своего дипломата и хитреца Генри Киссинджера. Многие заподозрили Генри, что не писал он свою статью «Как избежать еще одной мировой войны» на страницах The Spectator. Я бы не торопился с выводами. Во-первых, это авторская колонка, а авторские колонки очень сложно подделать, ибо они всегда связны золотой нитью – личным стилем колумниста. И здесь этот стиль тоже чувствуется.

Не мытьем, так перемирием? Подробнее читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Генри Киссинджер # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?
03 января 2023 14:07

«Через анекдоты пытаемся отрешиться от реальности». Почему бывает полезно шутить?

Вадим Елфимов: я уверен, 2023-й будет нашим годом. Чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу
03 января 2023 09:14

Вадим Елфимов: я уверен, 2023-й будет нашим годом. Чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу

«Маск – герой для адекватного человечества». За что украинцы возненавидели Илона Маска?
01 января 2023 18:53

«Маск – герой для адекватного человечества». За что украинцы возненавидели Илона Маска?