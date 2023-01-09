Елфимов: «миролюбивый» Киссинджер под видом «перемирия» хочет ввести войска НАТО в Украину

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Запад запросил мира. Нет, не впрямую и не очень внятно, а через старого своего дипломата и хитреца Генри Киссинджера. Многие заподозрили Генри, что не писал он свою статью «Как избежать еще одной мировой войны» на страницах The Spectator. Я бы не торопился с выводами. Во-первых, это авторская колонка, а авторские колонки очень сложно подделать, ибо они всегда связны золотой нитью – личным стилем колумниста. И здесь этот стиль тоже чувствуется.

Не мытьем, так перемирием? Подробнее читайте здесь.

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