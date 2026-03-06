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Новости по тегу #Петер Сийярто

Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснить перевоз денег «Ощадбанком»
06 марта 2026 11:28

Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснить перевоз денег «Ощадбанком»

Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину
19 февраля 2026 07:42

Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину

Сийярто рассказал о причинах выбора Венгрией технологий Росатома для АЭС «Пакш-2»
11 февраля 2026 07:30

Сийярто рассказал о причинах выбора Венгрией технологий Росатома для АЭС «Пакш-2»

Сийярто: глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента окончания Второй мировой
28 октября 2025 16:39

Сийярто: глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента окончания Второй мировой

Сийярто унизил Сикорского из-за угроз посадить самолёт Путина
22 октября 2025 10:55

Сийярто унизил Сикорского из-за угроз посадить самолёт Путина

Глава МИД Венгрии: политики ЕС сделают всё, чтобы саммит Путина и Трампа не состоялся
20 октября 2025 16:50

Глава МИД Венгрии: политики ЕС сделают всё, чтобы саммит Путина и Трампа не состоялся

Сийярто: МИД Украины разочарован, так как не смог втянуть Венгрию в войну с Россией
27 сентября 2025 10:20

Сийярто: МИД Украины разочарован, так как не смог втянуть Венгрию в войну с Россией

Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью
10 сентября 2025 13:38

Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки
10 сентября 2025 11:32

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки

Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске
10 сентября 2025 05:56

Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске

ЕС готовится к долгой войне – Филиппо
31 августа 2025 11:13

ЕС готовится к долгой войне – Филиппо

Сийярто: ВСУ вновь атаковали «Дружбу» – поставки нефти прекращены
22 августа 2025 09:31

Сийярто: ВСУ вновь атаковали «Дружбу» – поставки нефти прекращены