Новости по тегу #Петер Сийярто

По его словам, с января через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золота. Сотрудники правоохранительных органов подозревают перевозчиков в отмывании денег.
По его мнению, поставки будут возобновлены только после того, как Киев снова не начнет транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Сийярто: РФ – мировой лидер в атомной сфере.
«Мы верим, что текущая ситуация – это причина, которая должна послужить толчком к более активному диалогу», – заявил глава МИД Венгрии.
Сийярто высмеял Сикорского из-за слов о задержании самолета Путина.
Ведь он «дает шансы на мир, в то время как Европа заинтересована в продолжении войны».
Сийярто: в МИД Украины вызвал разочарование провал попытки втянуть Венгрию в войну с РФ.
«Мы не хотим, чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги в интересах эскалации. Наша страна хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу», – поделился глава венгерского МИД.
В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества – от промышленности и туризма до сельского хозяйства и медицины.
В перечне направлений для развития двусторонних отношений промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и охрана здоровья, строительство, транспорт, туризм, образование и наука.
Филиппо: Брюссель готовится к долгой войне.
Сийярто: атака ВС Украины на нефтепровод «Дружба» остановила поставки нефти на территорию Венгрии.
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