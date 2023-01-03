Вадим Елфимов: я уверен, 2023-й будет нашим годом. Чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. С Новым годом! С Новым счастьем! Вот и наступил 2023 год! Я уверен, он будет нашим годом! Все наши самые лучшие пожелания он исполнит обязательно. И знаете, почему? Во-первых, потому, что мы этого очень хотим, а значит, будем прилагать усилия. И 2022-й год нас научил, что именно нужно делать. В 2023 году мы должны продолжать и завершить. Только то, что нужно завершить. Во-вторых, чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу. Видите ли, расстановка сил не терпит пустоты, а Запад стремительно сдувается. Его место кто-то должен занять. Я не буду уточнять кто, но вот что ясно: мы должны занять то место, которое занимали последние 100 лет, которое мы временно уступили пустоте и которое принадлежит нам по праву. А скоро будет и по факту! Ну и в-третьих, у нас будут замечательные и сказочные соработники. Наступивший 2023-й – это год Кролика и Кота. А это, между прочим, самые домовитые звери. Все в дом, все в дом, и ничего из дому. И о детях они заботятся, и врагов обманывают. К тому же, они смелы и изворотливы и всегда побеждают даже самого страшного хищника. Вспомните хотя бы Кота в сапогах!

Вадим Елфимов:

Что касается Кролика, то он не только пушистый, милый, он еще и добрый и веселый. Быстр не только на ногу, он обскочит по уму и хитрости любого. В общем, он настоящий победитель и подарок. И нам он привычен вот в таком развеселом и удалом виде. Что касается наших бывших временных партнеров, но, как оказалось за тысячелетнюю историю, наших неизменных заклятых и коварных противников, то скоро они будут вызывать одну только жалость. Надеюсь, мы на этот раз на нее поскупимся. И поделом им. У нас-то все будет хорошо, мы обо всем договорились с Россией. Стоило только Александру Лукашенко и Владимиру Путину дважды встретиться в течение одной предновогодней недели – сначала Владимир Владимирович прилетел в Минск, потом Александр Григорьевич прилетел в Санкт-Петербург – как все точки были расставлены над «i».

Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьем – мы обсудили очень многие вопросы (подробности). Вадим Елфимов:

Итак, у нас-то все хорошо, а будет еще лучше. Что касается Запада, вот он нашел себе панацею от всех бед – сланцевый газ из США. Вернее, американцы его у себя добывают, а вот европейцы нет, но мерзнут и те и другие. Морозы, кстати, и там и там нарастают, крепчают. Правда, Старая Европа сильнее мерзнет. Как говорится, по своей глупой охоте. Да еще и не хочет признаваться, что мерзнет. Не зря же говорят, что в определенный момент стар что млад. Ей-богу, так и есть – старушка Европа превратилась в девчонку. Да, неперечливая оказалась Европа в том, что касается указаний из Вашингтона. Ждет-пождет от него сланцевого газа, видать, пока сама не превратится в сланец. Ледяной. А между тем сланца-то лишнего даже за бешеную цену у США уже и нет. Вашингтон обещает Европе все больше нефти и газа. Надежда на американские сланцевые компании не оправдались. Те уже не могут увеличивать добычу. Бурить новые скважины очень затратно, а истощаются они быстро. При этом инвесторы резко охладели к сланцевикам, не дождавшись обещанной прибыли. Эксперты, наоборот, ожидают рекордное падение добычи.