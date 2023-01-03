Вадим Елфимов: я уверен, 2023-й будет нашим годом. Чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. С Новым годом! С Новым счастьем! Вот и наступил 2023 год! Я уверен, он будет нашим годом! Все наши самые лучшие пожелания он исполнит обязательно. И знаете, почему?
Во-первых, потому, что мы этого очень хотим, а значит, будем прилагать усилия. И 2022-й год нас научил, что именно нужно делать. В 2023 году мы должны продолжать и завершить. Только то, что нужно завершить. Во-вторых, чаша весов общемировой политики уже склоняется в нашу пользу. Видите ли, расстановка сил не терпит пустоты, а Запад стремительно сдувается. Его место кто-то должен занять. Я не буду уточнять кто, но вот что ясно: мы должны занять то место, которое занимали последние 100 лет, которое мы временно уступили пустоте и которое принадлежит нам по праву. А скоро будет и по факту!
Ну и в-третьих, у нас будут замечательные и сказочные соработники. Наступивший 2023-й – это год Кролика и Кота. А это, между прочим, самые домовитые звери. Все в дом, все в дом, и ничего из дому. И о детях они заботятся, и врагов обманывают. К тому же, они смелы и изворотливы и всегда побеждают даже самого страшного хищника. Вспомните хотя бы Кота в сапогах!
Вадим Елфимов:
Что касается Кролика, то он не только пушистый, милый, он еще и добрый и веселый. Быстр не только на ногу, он обскочит по уму и хитрости любого. В общем, он настоящий победитель и подарок. И нам он привычен вот в таком развеселом и удалом виде.
Что касается наших бывших временных партнеров, но, как оказалось за тысячелетнюю историю, наших неизменных заклятых и коварных противников, то скоро они будут вызывать одну только жалость. Надеюсь, мы на этот раз на нее поскупимся. И поделом им.
У нас-то все будет хорошо, мы обо всем договорились с Россией. Стоило только Александру Лукашенко и Владимиру Путину дважды встретиться в течение одной предновогодней недели – сначала Владимир Владимирович прилетел в Минск, потом Александр Григорьевич прилетел в Санкт-Петербург – как все точки были расставлены над «i».
Лукашенко о встрече с Путиным: если кто-то думает, что мы только чай пьем – мы обсудили очень многие вопросы (подробности).
Вадим Елфимов:
Итак, у нас-то все хорошо, а будет еще лучше. Что касается Запада, вот он нашел себе панацею от всех бед – сланцевый газ из США. Вернее, американцы его у себя добывают, а вот европейцы нет, но мерзнут и те и другие. Морозы, кстати, и там и там нарастают, крепчают. Правда, Старая Европа сильнее мерзнет. Как говорится, по своей глупой охоте. Да еще и не хочет признаваться, что мерзнет. Не зря же говорят, что в определенный момент стар что млад. Ей-богу, так и есть – старушка Европа превратилась в девчонку.
Да, неперечливая оказалась Европа в том, что касается указаний из Вашингтона. Ждет-пождет от него сланцевого газа, видать, пока сама не превратится в сланец. Ледяной. А между тем сланца-то лишнего даже за бешеную цену у США уже и нет. Вашингтон обещает Европе все больше нефти и газа. Надежда на американские сланцевые компании не оправдались. Те уже не могут увеличивать добычу. Бурить новые скважины очень затратно, а истощаются они быстро. При этом инвесторы резко охладели к сланцевикам, не дождавшись обещанной прибыли. Эксперты, наоборот, ожидают рекордное падение добычи.
Вадим Елфимов:
Пик инвестиций во фрекинг прошел уж как лет 10. Вложили тогда порядка 125 миллиардов долларов, однако итоги «сланцевой десятилетки» разочаровали инвесторов. Несколько десятков ведущих компаний потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Лишь единицы получали прибыль, а разорилось 150 добывающих фирм.
Сланцевики ищут под землей пустоты с «недозрелой» нефтью и «дозревают» ее с помощью сжатия от взрывов. А американские политики ищут пустоты в головах европейских политиков и тоже их находят. Впрочем, это уже их дела. Мы же продолжаем встречать Новый 2023 год в тепле и уюте, в доброй компании, нагуливая силушку на будущие великие свершения. А ведь известно – как встретишь год, так его и проведешь!
На этой позитивной ноте я и говорю с Новым годом, друзья! Здоровья, счастья, благополучия и удачи во всем! До новых радостных встреч!
Подписывайтесь на нас в Telegram!