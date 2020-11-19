Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси

Новости Беларуси. 19 ноября Президент произвел кадровые перестановки. Ротационные решения этого четверга оказались достаточно неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, с этого дня в стране новый руководитель министерства культуры – опытный управленец, но, как сказал Президент, человек со стороны. Изменения и в дипломатическом корпусе: новые послы отправятся в Армению, Азербайджан, Китай, Пакистан. Перестановки коснулись и Министерства внутренних дел. Имена и другие подробности этого дня – в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Кадровые дни во Дворце Независимости мы, журналисты, всегда ждем с интересом. Конечно, в преддверии строим предположения, в каких должностях из кабинета Президента выйдут те, кто был замечен в приемной. Иногда догадки оказываются верными, но сегодня предположения так и остались предположениями.

Едва ли кто-то мог предугадать, что именно Анатолий Маркевич – педагог по образованию, долгое время чиновник местной вертикали, а после помощник Президента по Брестской области – возглавит Министерство культуры. Александр Лукашенко об Анатолии Маркевиче: первый раз заметил, что он поляк Действительно, пикантная деталь. Но подобные нюансы могут сыграть свою роль в распутывании культурных хитросплетений, коих за последнее время накопилось достаточно.

Не менее неожиданные перестановки в дипкорпусе. Всего назначили пять послов, трое из которых, заходя в кабинет к Президенту, по привычке использовали воинское приветствие. «Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов Во время работы Юрия Сенько в должности главы ГТК в нашем посольстве в Китае появился ведомственный представитель.

Назрела необходимость, ведь у Беларуси и Поднебесной большие планы друг на друга в реализации концепции нового Шелкового пути, а вопрос поставки грузов здесь один из ключевых. Юрий Сенько: работа посольства в Китае будет способствовать тому, чтобы наши бизнесмены проще смотрели на китайский рынок

Очевидно, генералы и новоиспеченные послы уже изучили места своей будущей службы. Александр Конюк: ситуация в Армении непростая. К сожалению, я уже проходил лет в 35 такую же, только в другой стране Политика политикой, но именно увеличение экспорта Президент назвал главной задачей для всех послов, в том числе и для Пакистана и африканских стран – это перспективные рынки. Что до внутренних дел, здесь как раз сюрпризов не случилось. За несколько неспокойных месяцев белорусы уже успели изучить эти лица.

Например, Юрий Назаренко был командующим внутренними войсками, а стал первым заместителем министра и будет курировать вопросы общественной безопасности. Геннадий Казакевич, который занимал эту должность ранее, был начальником криминальной милиции. Он остается в ведомстве, но теперь будет работать просто замом. Выходит, приоритеты сменились?