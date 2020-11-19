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Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси

19 ноября 2020 20:39
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Новости Беларуси. 19 ноября Президент произвел кадровые перестановки. Ротационные решения этого четверга оказались достаточно неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-1

Например, с этого дня в стране новый руководитель министерства культуры – опытный управленец, но, как сказал Президент, человек со стороны. Изменения и в дипломатическом корпусе: новые послы отправятся в Армению, Азербайджан, Китай, Пакистан. Перестановки коснулись и Министерства внутренних дел.

Имена и другие подробности этого дня – в материале Алены Сыровой.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-4

Алена Сырова, корреспондент:
Кадровые дни во Дворце Независимости мы, журналисты, всегда ждем с интересом. Конечно, в преддверии строим предположения, в каких должностях из кабинета Президента выйдут те, кто был замечен в приемной. Иногда догадки оказываются верными, но сегодня предположения так и остались предположениями.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-7

Едва ли кто-то мог предугадать, что именно Анатолий Маркевич – педагог по образованию, долгое время чиновник местной вертикали, а после помощник Президента по Брестской области – возглавит Министерство культуры.

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Действительно, пикантная деталь. Но подобные нюансы могут сыграть свою роль в распутывании культурных хитросплетений, коих за последнее время накопилось достаточно.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-10

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Купаловский – безусловно, одна из важных точек. Маркевич пообещал сделать все, чтобы в скором времени зрители снова могли приходить в легендарный театр и наслаждаться любимыми постановками.

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Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-13

Не менее неожиданные перестановки в дипкорпусе. Всего назначили пять послов, трое из которых, заходя в кабинет к Президенту, по привычке использовали воинское приветствие.

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Во время работы Юрия Сенько в должности главы ГТК в нашем посольстве в Китае появился ведомственный представитель.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-16

Назрела необходимость, ведь у Беларуси и Поднебесной большие планы друг на друга в реализации концепции нового Шелкового пути, а вопрос поставки грузов здесь один из ключевых.

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Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-19

Очевидно, генералы и новоиспеченные послы уже изучили места своей будущей службы.

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Политика политикой, но именно увеличение экспорта Президент назвал главной задачей для всех послов, в том числе и для Пакистана и африканских стран – это перспективные рынки. Что до внутренних дел, здесь как раз сюрпризов не случилось. За несколько неспокойных месяцев белорусы уже успели изучить эти лица.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-22

Например, Юрий Назаренко был командующим внутренними войсками, а стал первым заместителем министра и будет курировать вопросы общественной безопасности. Геннадий Казакевич, который занимал эту должность ранее, был начальником криминальной милиции. Он остается в ведомстве, но теперь будет работать просто замом. Выходит, приоритеты сменились?

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-25

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Кадровые перестановки сегодня и в Белстате, там тоже ротация среди зампредов.

Кадровый четверг. Какие неожиданные назначения произошли в Беларуси-28

Алена Сырова:
Отмечу, все новоназначенные Дворец Независимости покидали в хорошем расположении духа. Выходит, новыми компетенциями довольны и поставленные главой государства задачи не кажутся невыполнимыми. Что ж, надеемся скоро прочувствовать первые положительные результаты их работы, а значит, и подтвердить верность сделанного сегодня выбора.

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