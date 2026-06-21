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Новости по тегу #Анатолий Маркевич

О работе в Минкульте, союзном строительстве и службе в 1990-х – интервью с Анатолием Маркевичем
21 июня 2026 07:58

О работе в Минкульте, союзном строительстве и службе в 1990-х – интервью с Анатолием Маркевичем

Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства
21 июня 2026 07:46

Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства

Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян
21 июня 2026 07:34

Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян

Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет
21 июня 2026 07:21

Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет

В Бресте стартовал форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»
20 июня 2026 16:40

В Бресте стартовал форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»

Шукшина: точкой соприкосновения белорусского и российского кинематографа должна стать национальная самобытность
02 ноября 2025 08:07

Шукшина: точкой соприкосновения белорусского и российского кинематографа должна стать национальная самобытность

Больше 600 показов за неделю! Кто взял главный приз – подводим итоги кинофестиваля «Лістапад»
10 ноября 2024 17:52

Больше 600 показов за неделю! Кто взял главный приз – подводим итоги кинофестиваля «Лістапад»

Во Дворце Республики подводят итоги международного фестиваля «Лістапад»
08 ноября 2024 18:54

Во Дворце Республики подводят итоги международного фестиваля «Лістапад»

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске
04 ноября 2024 12:35

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске

Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске
01 ноября 2024 18:18

Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске

Символ бережного отношения к памяти – музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие
22 октября 2024 19:05

Символ бережного отношения к памяти – музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие

В Минске подписали договор о производстве совместного с Россией фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»
07 октября 2024 18:59

В Минске подписали договор о производстве совместного с Россией фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»