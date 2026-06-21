Новости по тегу #Анатолий Маркевич

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске.
Белорусские и российские ученые разработали систему, которая позволяет лечить врожденные и приобретенные проблемы с позвоночником нашим детям.
«Тема равных прав у граждан Беларуси и России – очень актуальная. И мы, пройдя путь, видим, насколько гармонично в этой части мы развиваемся».
«И очень важно, что через все наши социальные мероприятия красной нитью проходит тема, связанная с исторической правдой».
Ведь среди гостей форума не только делегация из союзной России, но и представители наших партнеров по СНГ, а также эксперты из Европы, Азии и Латинской Америки.
Таким мнением поделилась заслуженная артистка России за круглым столом, который собрал в Национальной библиотеке мэтров кинопроизводства Союзного государства.
В 2024 году за золотой кленовый лист боролись 130 уникальных фильмов. Каждый оставил свой след в сердцах зрителей. Но больше всего жюри покорила китайская кинолента. Специального приза от главы государства «За гуманизм и духовность в кино» удостоен режиссер из Якутии – Михаил Лукачевский.
30-й юбилейный международный кинофестиваль «Лістапад» подходит к завершению. Шедевры Международного форума вскружили голову даже самому искушенному зрителю. Красная ковровая дорожка ведет во Дворец Республики.
За годы существования на киноуикэнд в Минск заглядывали звезды поистине мирового масштаба.
Пока за окном кружатся листья, киношедевры способны вскружить голову даже самому искушенному зрителю. Международный кинофестиваль «Лістапад» официально стартовал в Минске.
По случаю празднования 80-летия в зале Победы собрались высшие должностные лица и почетные гости из Беларуси и России.
К работе планируют приступить в символическую дату – 23 февраля. Ну а уже весной пройдут съемки основных сцен киноленты. Создатели рассчитывают, что «Батька Минай. Партизанская легенда» станет громким открытие XXXI кинофестиваля «Лістапад» в ноябре 2025-го, в год 80-летия Великой Победы.
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