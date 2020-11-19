Анатолий Маркевич: мы должны работать над тем, чтобы раскрыть творческий потенциал наших людей

Новости Беларуси. Едва ли кто-то мог предугадать, что именно Анатолий Маркевич – педагог по образованию, долгое время чиновник местной вертикали, а после помощник Президента по Брестской области – возглавит Министерство культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Сложилось впечатление, что работающий первый день в культуре министр, как его уже окрестили в соцсетях, ни капли по этому поводу не комплексует.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Работа будет направлена на сохранение историко-культурного наследия, на дальнейшее развитие культуры, искусства, создание и укрепление хороших традиций, которые существуют в нашей системе учреждений культуры. И, безусловно, мы должны работать над тем, чтобы раскрыть творческий потенциал наших людей.