Новости по тегу #Юрий Назаренко

В рамках форума подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения, выборе места пребывания и жительства на территориях Союзного государства.
Массовые гулянья прошли более чем на полутора тысячах праздничных площадок.
Была проведена масштабная подготовительная работа. Составлен детальный план, согласованы и отработаны алгоритмы действий в различных ситуациях, сотрудники МВД несли службу в усиленном варианте.
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин возглавил богослужение, на котором присутствовали стражи порядка разных поколений, а также воспитанники военно-патриотических клубов.
Этих бойцов называют элитой МВД, они круглосуточно на посту и в любой момент готовы выйти на борьбу с наиболее опасными преступниками.
«Раубичи» продолжают оставаться в центре внимания. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта 1 марта принимает «Минскую лыжню – 2025». Мероприятие проводится ежегодно в рамках зимней спортивно-массовой акции «Белорусская лыжня».
На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации.
Уже 26 января белорусы выберут Президента, тем самым определив дальнейший курс развития страны.
Это люди, которые своевременно доносят подробности разного рода происшествий и событий, своими четкими и оперативными комментариями препятствуют распространению слухов и фейков, грамотно разъясняют непростые юридические вопросы и неуклонно повышают престиж милицейской профессии в глазах молодежи.
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