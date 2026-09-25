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Новости по тегу #Юрий Назаренко

Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан
25 сентября 2026 05:44

Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан

На Новый год чрезвычайных происшествий в массовых местах не допущено – МВД Беларуси
01 января 2026 10:39

На Новый год чрезвычайных происшествий в массовых местах не допущено – МВД Беларуси

МВД: общественная безопасность при проведении ВНС была обеспечена
20 декабря 2025 11:18

МВД: общественная безопасность при проведении ВНС была обеспечена

Мероприятия ко Дню святого Георгия Победоносца прошли в Центре подготовки кадров МВД
06 мая 2025 06:51

Мероприятия ко Дню святого Георгия Победоносца прошли в Центре подготовки кадров МВД

Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования
17 марта 2025 08:28

Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования

«Минская лыжня» в «Раубичах». Кто уже смог завоевать заветные медали?
01 марта 2025 12:11

«Минская лыжня» в «Раубичах». Кто уже смог завоевать заветные медали?

МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен
26 января 2025 20:07

МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен

Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД
14 января 2025 18:49

Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД

Сотрудников пресс-службы МВД наградили во Дворце Республики
20 сентября 2024 17:50

Сотрудников пресс-службы МВД наградили во Дворце Республики

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН
24 июня 2024 08:34

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН

Назаренко: «В период избирательной кампании грубых нарушений общественного порядка допущено не было»
25 февраля 2024 21:10

Назаренко: «В период избирательной кампании грубых нарушений общественного порядка допущено не было»

Белорусы отпраздновали Новый год! Как отметили 2024-й те, кто встречает его на рабочем месте?
01 января 2024 17:41

Белорусы отпраздновали Новый год! Как отметили 2024-й те, кто встречает его на рабочем месте?