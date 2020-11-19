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Александр Лукашенко: направление общественной безопасности будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции

19 ноября 2020 17:26
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Новости Беларуси. 19 ноября Президент произвел кадровые перестановки. Ротационные решения этого четверга оказались достаточно неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: направление общественной безопасности будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних твоих заместителей, первого особенно. Здесь нет того, что мы не доверяем кому-то и так далее. 

Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»

Просто, исходя из нашего уже опыта, исходя из ситуации в стране, последних событий, мы убедились, убеждаемся и понимаем, что в будущем направление общественной безопасности для нас будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции.

Александр Лукашенко: направление общественной безопасности будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции-4

Вот и все секреты, чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем. Хотя чего нам оправдываться перед кем бы то ни было? Просто объясняем своему народу логику наших действий.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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