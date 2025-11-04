ГАИ Минской области проводит профилактические рейды во время осенних каникул

Осенние каникулы – повод еще раз напомнить о безопасности на дорогах. В центральном регионе сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Логойске на особом контроле дорожной милиции – несовершеннолетние, водители грузового транспорта, а также пользователи средств персональной мобильности. Инспекторы проводят профилактические беседы, раздают памятки с важной информацией. Проверяют и наличие фликеров.
Алексей Трапезников, начальник отдела ГАИ Логойского РОВД:
Согласно ПДД, в темное время суток пешеход, двигающийся по краю проезжей части или обочине, обязан обозначить себя светоотражающими элементами, чтобы водители могли его вовремя заметить. За игнорирование данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин.
Лучше всего заметны фликеры белого и желтого цвета. Их можно носить на головных уборах, одежде или крепить к средствам передвижения.