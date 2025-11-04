ГАИ Минской области проводит профилактические рейды во время осенних каникул

Осенние каникулы – повод еще раз напомнить о безопасности на дорогах. В центральном регионе сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Логойске на особом контроле дорожной милиции – несовершеннолетние, водители грузового транспорта, а также пользователи средств персональной мобильности. Инспекторы проводят профилактические беседы, раздают памятки с важной информацией. Проверяют и наличие фликеров.