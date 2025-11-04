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ГАИ Минской области проводит профилактические рейды во время осенних каникул

04 ноября 2025 14:40
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Осенние каникулы – повод еще раз напомнить о безопасности на дорогах. В центральном регионе сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Логойске на особом контроле дорожной милиции – несовершеннолетние, водители грузового транспорта, а также пользователи средств персональной мобильности. Инспекторы проводят профилактические беседы, раздают памятки с важной информацией. Проверяют и наличие фликеров.

ГАИ Минской области проводит профилактические рейды во время осенних каникул-2

Алексей Трапезников, начальник отдела ГАИ Логойского РОВД:
Согласно ПДД, в темное время суток пешеход, двигающийся по краю проезжей части или обочине, обязан обозначить себя светоотражающими элементами, чтобы водители могли его вовремя заметить. За игнорирование данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин.

Лучше всего заметны фликеры белого и желтого цвета. Их можно носить на головных уборах, одежде или крепить к средствам передвижения.

# ГАИ # Алексей Трапезников # Правила дорожного движения

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