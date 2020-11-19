Александр Лукашенко об Анатолии Маркевиче: первый раз заметил, что он поляк

Новости Беларуси. Едва ли кто-то мог предугадать, что именно Анатолий Маркевич – педагог по образованию, долгое время чиновник местной вертикали, а после помощник Президента по Брестской области – возглавит Министерство культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока Максим Рыженков перечислял предыдущие заслуги новоиспеченного министра, Президент с улыбкой изучал его биографию. Подумали, может, такие эмоции вызвала малая родина Маркевича – Щучинщина – песня об этом регионе стала вирусной осенью. Но нет, хотя дело действительно оказалось в корнях. Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»