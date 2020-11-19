Александр Лукашенко об Анатолии Маркевиче: первый раз заметил, что он поляк
Новости Беларуси. Едва ли кто-то мог предугадать, что именно Анатолий Маркевич – педагог по образованию, долгое время чиновник местной вертикали, а после помощник Президента по Брестской области – возглавит Министерство культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пока Максим Рыженков перечислял предыдущие заслуги новоиспеченного министра, Президент с улыбкой изучал его биографию. Подумали, может, такие эмоции вызвала малая родина Маркевича – Щучинщина – песня об этом регионе стала вирусной осенью. Но нет, хотя дело действительно оказалось в корнях.
Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читаю: национальность – поляк. Первый раз заметил, что он поляк, и сам думаю: наверное, в этой ситуации и к лучшему, что мы действительно интернационалисты, несмотря на наши отношения. Поэтому я улыбаюсь, чтобы все понимали.