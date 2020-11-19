Александр Конюк: ситуация в Армении непростая. К сожалению, я уже проходил лет в 35 такую же, только в другой стране

Новости Беларуси. Александр Конюк рассказал, что прочитал много литературы о нагорнокарабахском конфликте, да и опыт работы в горячих точках у него есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении:

Мы с этими людьми живем очень давно и долго. Это наши друзья, наши близкие люди. Единственное что, как вы понимаете, знаете лучше меня, ситуация там непростая. К сожалению, я уже проходил лет в 35 такую же ситуацию, только в другой стране. Я вот с этой точки зрения смотрю на то, что мне поручил Президент.

Конечно, это очень почетно, что сегодня было сделано назначение – мое назначение послом в Армению. Но это очень ответственная в данный момент миссия. Как и, впрочем, моему коллеге Андрею Алексеевичу Равкову. Нам вместе с ним придется очень плотно работать в этом отношении.