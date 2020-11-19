Юрий Сенько: работа посольства в Китае будет способствовать тому, чтобы наши бизнесмены проще смотрели на китайский рынок

Новости Беларуси. 19 ноября Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Сложилось впечатление, что Юрий Алексеевич уже приступил к работе и мыслями в Китае.
Новости Беларуси. 19 ноября Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Сложилось впечатление, что Юрий Алексеевич уже приступил к работе и мыслями в Китае.
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Работа посольства Беларуси в Китае будет способствовать тому, чтобы наши белорусские бизнесмены проще смотрели на китайский рынок, смогли быстрее адаптироваться ко всем нюансам, которые есть с точки зрения местного законодательства, входа на рынок. Посольством Беларуси в Китае будет проведен ряд телемостов с областями Республики Беларусь, министерствами, заинтересованными с точки зрения разъяснения всех нюансов, с которыми может столкнуться белорусский бизнесмен, для того чтобы этот страх, скажем, отсутствовал, было проще войти на рынок.
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