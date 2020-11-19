Александр Лукашенко о Купаловском театре: я всё сделал, чтобы он превратился в эту конфетку

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он никого не знает, для него все одинаковые. Но он понимает, что культура и деятели культуры – это суперэлита нашего общества.

Вот возьмите, к примеру, Янки Купалы театр. На злобу дня. Не знаю, помнишь ли ты (Максим Рыженков – прим. ред.), совсем молодым был еще, мы даже обсуждали часто эту проблему. Театр в нужник превратился, и у меня под окном в Администрации Президента туалет был. Думаю, ну, это же все-таки национальный театр, это же лицо. И я все сделал, чтобы он превратился в эту конфетку, в игрушку. Это как красивая внешне, такая вот, знаете, детская игрушка с хорошей внутренней начинкой. Я так мечтал.

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Я контролировал кадры, чтобы там пришли нормальные, молодежь пришла и прочее. Пришел один негодяй – просился туда, клялся, что будет верный стране, отечеству и Президенту – и что случилось? Что случилось с этой труппой? Поэтому нужен человек патриот, любящий свою страну. Человек, который наведет там порядок.