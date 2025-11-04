Черногорский фильм «Планета 7693» признан лучшим на детском конкурсе «Лістападзік»

Для юных зрителей, но о серьезных проблемах. Становление личности, поиск себя, любовь и дружба – основные темы фильмов, представленных в рамках кинофестиваля «Лiстападзiк», который 4 ноября завершился в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году главная награда отправится в Черногорию. Победителем определена картина «Планета 7693» режиссера Гойко Беркуляна, повествующая трогательную историю о 9-летнем мальчике Луке. В фильме поднимаются вопросы становления подростков, семейных ценностей и взаимной поддержки. Черногорская кинолента также получила дипломы «За лучшую режиссуру» и «За лучшую операторскую работу». А главный герой отмечен на «Лiстападзiке» как лучший актер-ребенок детского кино.

Светлана Суховей, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

Программа очень хорошая. Я каждый раз, выходя из зала, никак не могла понять, как же мы будем делить призы, потому что каждая картина достойна лучшей награды. Фильмы разные, но говорящие об одном и том же. Они говорили о любви, о взаимопомощи, о поддержке, о желании сохранить этот мир.

Денис Сериков, председатель детского жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

В этом году, возможно, из-за разнообразия стран, программа была очень необычной для меня, очень интересной. Я увидел много направлений в кинематографе, программа была очень сильной. Для детей, конечно, нужно что-то поучительное, чтобы кино их чему-то учило, была какая-то мораль всегда. Приз зрительских симпатий завоевала российская кинокартина «Легенда о золоте скифов» режиссера Вячеслава Казанцева. Она же взяла награду за лучшую работу взрослого актера. В картине рассказывается о любви к приключениям, истории и науке.