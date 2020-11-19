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«Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов

19 ноября 2020 19:22
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Новости Беларуси. Бывшие глава таможни, генпрокурор и министр обороны стали послами. Кому-то такой выбор показался странным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов-1

Едва информацию опубликовали, поползли слухи, мол, Лукашенко уводит в тень высоких чиновников. Президент во избежание инсинуаций со старта аргументировал свой выбор.

«Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы люди крупного калибра. Я готов, искренне вам говорю, если вы вот сейчас скажете, что вы хотели бы работать на других должностях… Ну, хотя это тоже тебя (Юрия Сенько – прим. ред.) не касается, потому что китайцы хотят тебя уже видеть там послом. Китай – особая страна, они всегда ценят, когда крепкого тяжеловеса направляем туда.

«Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов-7

Что касается вас обоих, если вы скажете, что вы готовы работать на другой работе, я вас не буду посылать в посольство. Чтобы все люди понимали, что это не пенсионная для вас работа и не работа, знаете, «взяли и на обочину выбросили людей». Таких людей на обочину не выбрасывают.

Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру. Думаю, министр обороны, а тут война закончилась только, и он в Азербайджан. И к чему это Лукашенко, почему направляет такого калибра генерала туда? Что это за позиция такая будет? Ну ладно, если что скажут – на Макея свалим.

«Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов-10

Владимир Макей, министр внутренних дел Беларуси:
Я найду аргументы.

Александр Лукашенко:
Поэтому нету здесь никакого закулисья. Мы очень хорошие отношения с Ереваном и с Баку поддерживали и будем поддерживать. Ну, случилось так, что поделаешь. Можно посочувствовать, и люди погибли. Но слава богу, что хоть горячая война закончилась.

«Я побаивался, когда согласовывал кандидатуру». Александр Лукашенко рассказал о назначении послов-13

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