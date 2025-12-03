Горлов: по итогам 2025 года Беларусь продала 35 тысяч тонн сухого обезжиренного молока

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алжир заботится и о своей продовольственной безопасности, вернее, о ее укреплении. Здесь Беларусь может внести свою лепту, взять хотя бы поставки сухого молока. Потребность в нем колоссальная.