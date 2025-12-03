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Горлов: по итогам 2025 года Беларусь продала 35 тысяч тонн сухого обезжиренного молока

03 декабря 2025 18:09
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Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алжир заботится и о своей продовольственной безопасности, вернее, о ее укреплении. Здесь Беларусь может внести свою лепту, взять хотя бы поставки сухого молока. Потребность в нем колоссальная.

Горлов: по итогам 2025 года Беларусь продала 35 тысяч тонн сухого обезжиренного молока-2

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Порядка 350 тысяч тонн сухого молока Алжир завозит по импорту в свою страну. И из этого молока производят уже продукты питания. И цельное молоко разливают в тетрапаки, производят йогурты, сыры и различную номенклатуру молочной продукции. А мы по итогам 2025 года продали 35 тысяч тонн сухого обезжиренного молока. Это говорит о том, что рынок очень огромен здесь и нам действительно есть вместе над чем работать.

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# Юрий Горлов # Рабочая поездка Президента # Международная политика # Экспорт # Алжир

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