Министерства образования Беларуси и Алжира заинтересованы в дипломах двойного образца – Иванец

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову о студентах, минобры двух стран заинтересованы в двойных дипломах.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Одним из важнейших приоритетов Алжира является развитие системы образования. И достаточно красноречиво говорит тот факт, что в университетах Алжира сегодня учатся более чем 1 миллион 600 тысяч студентов. В первую очередь, порядка 70 % – это инженерные специальности, это информационные технологии, химия, нефтехимия, это развитие материаловедения.
Поэтому, конечно, наши коллеги очень заинтересованы в реализации совместных образовательных программ, когда будет выдаваться диплом двойного образца, чтобы молодые ребята, специалисты возвращались в Алжир и делали свой вклад в развитие экономики своей страны.
«В мире все быстро меняется». Карпович прокомментировал дорожную карту с Алжиром на два года.