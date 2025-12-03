Министерства образования Беларуси и Алжира заинтересованы в дипломах двойного образца – Иванец

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову о студентах, минобры двух стран заинтересованы в двойных дипломах.