Наталья Кочанова ознакомилась с работой ключевых предприятий Бешенковичского района

Белорусы должны иметь комфортные условия для жизни и работы во всех регионах страны. Это одно из ключевых направлений государственной политики. Решают вопрос за счет создания новых рабочих мест и развития экономики. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в Бешенковичском районе ознакомилась с работой ключевых предприятий и встретилась с их трудовыми коллективами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой точкой в маршруте стало современное производство по выпуску пищевых ароматизаторов, реализованное в рамках инициативы «Один район – один проект». На предприятии введен в эксплуатацию новый цех и создана специализированная лаборатория. Удалось не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить экспорт.

Наталья Кочанова также посетила фабрику по производству кондитерских изделий. Ежемесячно на сладкой продукции здесь зарабатывают более 100 тысяч долларов. В перспективе производство будет развиваться.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прежде всего, конечно, акцент был сделан на выполнение поручения главы государства по инициативе «Один район – один проект». В рамках реализации этого поручения мы посетили два предприятия. Они небольшие по численности, но для Бешенковичского района это предприятие, которое вносит вклад и в экономику этого района. Кроме того, это работа для людей, которые живут здесь.