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Как распознать онкологию на ранней стадии? Советы от врача

03 декабря 2025 18:04
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как распознать на ранней стадии? Говорят, что онкология не формируется за один день, эти клетки, и что это можно увидеть заранее или нельзя увидеть заранее. 

Как распознать онкологию на ранней стадии? Советы от врача-2

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Наследственность и генетические тесты. Вот два инструмента, с помощью которых можно произвести аналитику риска возникновения онкологии. Первое – отследить, были ли в роду. Особенно это касается рака молочной железы. По материнской линии, если у бабушки и мамы были, очень высока вероятность риска онкологии молочной железы у женщины. Даже врачи иногда рекомендуют удаление молочной железы. И постоянная диагностика и контроль. 

А второй момент – генетические тесты. Такие тоже проводятся и у нас в РНПЦ Александрова. То есть эти тесты могут сделать каждому желающему.

# Здоровье # Медицина # Григорий Азаренок

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