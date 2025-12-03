Как распознать онкологию на ранней стадии? Советы от врача

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Как распознать на ранней стадии? Говорят, что онкология не формируется за один день, эти клетки, и что это можно увидеть заранее или нельзя увидеть заранее.