Как распознать онкологию на ранней стадии? Советы от врача

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как распознать на ранней стадии? Говорят, что онкология не формируется за один день, эти клетки, и что это можно увидеть заранее или нельзя увидеть заранее.
Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Наследственность и генетические тесты. Вот два инструмента, с помощью которых можно произвести аналитику риска возникновения онкологии. Первое – отследить, были ли в роду. Особенно это касается рака молочной железы. По материнской линии, если у бабушки и мамы были, очень высока вероятность риска онкологии молочной железы у женщины. Даже врачи иногда рекомендуют удаление молочной железы. И постоянная диагностика и контроль.
А второй момент – генетические тесты. Такие тоже проводятся и у нас в РНПЦ Александрова. То есть эти тесты могут сделать каждому желающему.