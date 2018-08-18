Александр Лукашенко – новому руководству правительства: «Нужны опытные люди, умеющие что-то делать своими руками»

Новости Беларуси. 18 августа Президент Беларуси сменил руководство правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новым премьер-министром назначен Сергей Румас, первый вице-премьер – Александр Турчин, заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко (подробнее о назначениях здесь).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен себе систему этого правительства. Все вы поработали в правительстве. Все вы опытные люди. Новое поколение. Моложе на 20-25 лет нынешнего поколения руководителей. Но вы опытные люди.

Вас не надо за руку водить даже по кабинетам в правительстве. Опыт же должен быть, а не то что объявить надо открытый конкурс. Придут по конкурсу и управлять будут страной. Да мы насмотрелись на страны Восточной Европы, насмотрелись на эти конкурсы: в России их проводили, в Украине проводят. И что? Конкурсанты.

Поэтом нужны опытные люди, умеющие что-то делать своими руками.

Ситуация в Оршанском регионе и критика, которая в начале недели прозвучала в адрес всей вертикали власти, вызвала широкий общественный резонанс, в том числи и в сети интернет. Во время кадровых назначений в правительство Президент ответил также на эти критические замечания. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Александр Лукашенко:

Никакой разнос, никакие чистки Президенту не выгодны. Потому что правительство формирует Президент. Да, он консультируется, изучает эти кандидатуры с общественными организациями, гражданским обществом, но Указ подписывает Президент по назначению членов правительства. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос им устроить? Это значит самому себе. Поэтому Президенту никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос. Но если правительство, назначенное Президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен. Курс, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично да еще не выполняют решения Президента, какая моя должна быть реакция? Я что, должен со стороны смотреть? У нас есть примеры, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают, и вы знаете, какая реакция народа. Популизм. Это популистское решение Президента. Это сродни тому, что я сказал. «Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре

Некоторые намекают на выборы. Слушайте, я когда-то прочитал, сам подумал: а когда у нас выборы президентские? Оказывается, у нас в 2020 году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по Конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная.

Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси, марафет наводят. Кто дороги меняет, кто – еще что-то. Но я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или к Сергею Николаевичу Румасу приходит гость, он что, в доме не убирает? А тут Президент приехал! Он может один раз в пятилетку или в 2-3 года к тебе приедет, и ты что порядок не наведешь? Это вообще вопиющее было бы неуважение Президента. И потом, то, что было сделано, оно ж там и останется. Я же с собой это не заберу. Неприемлемо только одно. Если наводят лоск с той стороны, откуда приедет Президент. Вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу.