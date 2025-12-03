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Об ожиданиях от заседания и миссии делегата – поговорили с участником VII ВНС из Гомеля

03 декабря 2025 17:33
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Через две недели Всебелорусское народное собрание вновь соберет тех, от кого зависит будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди делегатов – представители всех сфер и регионов. 

Именно их мнение и профессиональный опыт лягут в основу судьбоносных решений, которые определят курс развития Беларуси на годы вперед. И этот курс немыслим без современных технологий и крепкой обороны. 

О том, как видятся эти стратегические вопросы изнутри системы, рассказал заместитель начальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Евгений Виниченко.

Об ожиданиях от заседания и миссии делегата – поговорили с участником VII ВНС из Гомеля-2

Евгений Виниченко, заместитель начальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Меня выдвинула молодежная организация во Всебелорусское народное собрание. Это огромная честь. 

Что я ожидаю от Всебелорусского народного собрания? Представляя интересы и молодежи, и системы военного образования, я уверен, что эти аспекты будут поддержаны на самом высоком уровне. В свою очередь, мы, делегаты ВНС, все намеченные задачи, которые будут поставлены, исполним и доведем до наших людей. 

Программа социально-экономического развития многогранна, начиная от экономики, социальная сфера. Мне было интересно узнать у нас на прошлом заседании в облисполкоме о том, как будет развиваться наше Припятское Полесье. Конечно же, система образования, которую я представляю, с каждым годом не должна стоять на месте, должны быть новые учебные методические комплексы, что, в принципе, наши преподаватели и весь профессорский преподавательский состав делают. 

Об ожиданиях от заседания и миссии делегата – поговорили с участником VII ВНС из Гомеля-4

Евгений Виниченко:
Миссия делегата Всебелорусского народного собрания достаточно ответственная. И те вопросы, которые делегаты должны обозначать, должны быть тщательно проработаны. Такой вопрос у меня на повестке есть. Если получится, я обязательно его задам. И, может быть, я услышу ответы как от главы государства, так и от всех членов и делегатов Всебелорусского народного собрания, которые будут присутствовать. 

Подробности смотрите в видео.

# Всебелорусское народное собрание # Евгений Виниченко

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