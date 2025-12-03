Об ожиданиях от заседания и миссии делегата – поговорили с участником VII ВНС из Гомеля

Через две недели Всебелорусское народное собрание вновь соберет тех, от кого зависит будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди делегатов – представители всех сфер и регионов. Именно их мнение и профессиональный опыт лягут в основу судьбоносных решений, которые определят курс развития Беларуси на годы вперед. И этот курс немыслим без современных технологий и крепкой обороны. О том, как видятся эти стратегические вопросы изнутри системы, рассказал заместитель начальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Евгений Виниченко.

Евгений Виниченко, заместитель начальника военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Меня выдвинула молодежная организация во Всебелорусское народное собрание. Это огромная честь. Что я ожидаю от Всебелорусского народного собрания? Представляя интересы и молодежи, и системы военного образования, я уверен, что эти аспекты будут поддержаны на самом высоком уровне. В свою очередь, мы, делегаты ВНС, все намеченные задачи, которые будут поставлены, исполним и доведем до наших людей. Программа социально-экономического развития многогранна, начиная от экономики, социальная сфера. Мне было интересно узнать у нас на прошлом заседании в облисполкоме о том, как будет развиваться наше Припятское Полесье. Конечно же, система образования, которую я представляю, с каждым годом не должна стоять на месте, должны быть новые учебные методические комплексы, что, в принципе, наши преподаватели и весь профессорский преподавательский состав делают.