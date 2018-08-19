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«У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства

19 августа 2018 17:26
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Новости Беларуси. Итак, новое руководство правительства. Исходя из того, что известно о тех, кто возглавил Совмин, вывод однозначен: случайных людей нет, все прошли не одну ступень госслужбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное, это порядочные и проверенные люди из кадрового резерва Президента.

«У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства-1

По поручению главы государства Администрация Президента провела консультации по каждому из кандидатов с должностными лицами, руководителями организаций гражданского общества.

Мы решили расспросить экспертное сообщество о новом руководстве правительства и министерств. Первой мы дозвонились да заместителя председателя Белорусского союза женщин Надежды Ермаковой. Раньше она работала вместе с нынешним премьер-министром Сергеем Румасом.

Надежда Андреевна, здравствуйте! Сразу к делу. Что можете сказать о новом составе руководства правительства?

«У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства-4

Надежда Ермакова, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», заслуженный экономист Беларуси:
Сказать полностью о новом составе правительства, как его охарактеризовать, я не могу, потому что даже не всех знаю.

Что касается Румаса, то он человек деятельный, надеюсь, что у него очень много идей, идей современных. Есть у него характер, который позволяет ему не просто принимать решения, а и в жизнь воплощать. Надеюсь, что это будет надежный помощник главы государства.

«У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства-7

Мы подсчитали, что в общей сложности руководство правительства, скажем так, помолодело на 11 лет. Как, по-вашему, это правильная тенденция?

Надежда Ермакова:
Положительно к этому отношусь. Надо молодежи уступать дорогу. Конечно, опытные люди, как сказать, старики тоже нужны в руководстве, но молодежь должна идти вперед. Мы не должны им загораживать дорогу.

С высоты вашего многолетнего опыта – какие напутствия можете дать новому руководству Совета министров?

Надежда Ермакова:
Надо работать. Если будет новый состав работать, всё будет в лучшую сторону.

«У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства-10

# Отставки и назначения в Беларуси # Надежда Ермакова # Фотофакт

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