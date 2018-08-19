«У него очень много идей, идей современных». Ермакова о Румасе, а также о новом руководстве правительства

Новости Беларуси. Итак, новое руководство правительства. Исходя из того, что известно о тех, кто возглавил Совмин, вывод однозначен: случайных людей нет, все прошли не одну ступень госслужбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное, это порядочные и проверенные люди из кадрового резерва Президента.

По поручению главы государства Администрация Президента провела консультации по каждому из кандидатов с должностными лицами, руководителями организаций гражданского общества. Мы решили расспросить экспертное сообщество о новом руководстве правительства и министерств. Первой мы дозвонились да заместителя председателя Белорусского союза женщин Надежды Ермаковой. Раньше она работала вместе с нынешним премьер-министром Сергеем Румасом. Надежда Андреевна, здравствуйте! Сразу к делу. Что можете сказать о новом составе руководства правительства?

Надежда Ермакова, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», заслуженный экономист Беларуси:

Сказать полностью о новом составе правительства, как его охарактеризовать, я не могу, потому что даже не всех знаю. Что касается Румаса, то он человек деятельный, надеюсь, что у него очень много идей, идей современных. Есть у него характер, который позволяет ему не просто принимать решения, а и в жизнь воплощать. Надеюсь, что это будет надежный помощник главы государства.