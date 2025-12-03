Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Мы как никогда близки к миру», – сказал Президент. «Но загадывать не стоит», – добавил он. Мало ли, что они выкинут. И действительно – выкидывают. Выкидывают мерзости с избытком.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Ну так кому нужна война? Посмотрите, что делается. Только-только наладился разговор, только-только киевский режим начали по-серьезному давить, то есть принуждать агрессора к миру – и сразу взрываются российские корабли в Черном море, вообще на турецкой территории. А Европарламент выступает с резолюцией – не допустить мира, воевать, убивать, до последнего украинца, выцедить из этой несчастной страны всю кровь, заваливать и дальше русское наступление мясом фактически детей и стариков, которых там отлавливают как дикий скот. Не хотят и все тут.
Григорий Азаренок:
Ведь если боевые действия будут заморожены, если бойня прекратится, то зачем тогда 800 миллиардов на перевооружение? Зачем тогда продолжать полублокаду Калининграда и готовиться к полной блокаде? Зачем тогда выстраивать все эти стены у нашей границы. Зачем полякам тогда создавать полумиллионную армию? И вот уже президент Польши Навроцкий выходит на публику с дикими подлунными завываниями.
Ничему Польшу жизнь не учит. Как всегда, в итоге ей придется делиться. История так показывает. За глупости руководства расплачивается весь народ.
Григорий Азаренок:
Давайте вспомним, как срывали переговоры в марте-апреле 2022 года, когда их организовал в том числе и Лукашенко. Там не только Джонсонюк с миллионом евро от производителей дронов бегал по Киеву. Там еще сознательно устроили провокацию в городе Буча под Киевом. Свозили со всей Украины трупы, и настреляли новых сами. И все это под прикрытием кураторов из Лондона, для того чтобы орать на весь мир и два месяца возить еврочиновников смотреть на разложившиеся тела. Для того, чтобы продолжать войну. Одновременно слили в сеть кадры с пытками и расстрелами коленей российских пленных, чтобы и у русских вызвать ненависть, чтобы бойня продолжалась.
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