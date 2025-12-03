Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Мы как никогда близки к миру», – сказал Президент. «Но загадывать не стоит», – добавил он. Мало ли, что они выкинут. И действительно – выкидывают. Выкидывают мерзости с избытком. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Ну так кому нужна война? Посмотрите, что делается. Только-только наладился разговор, только-только киевский режим начали по-серьезному давить, то есть принуждать агрессора к миру – и сразу взрываются российские корабли в Черном море, вообще на турецкой территории. А Европарламент выступает с резолюцией – не допустить мира, воевать, убивать, до последнего украинца, выцедить из этой несчастной страны всю кровь, заваливать и дальше русское наступление мясом фактически детей и стариков, которых там отлавливают как дикий скот. Не хотят и все тут.

Григорий Азаренок:

Ведь если боевые действия будут заморожены, если бойня прекратится, то зачем тогда 800 миллиардов на перевооружение? Зачем тогда продолжать полублокаду Калининграда и готовиться к полной блокаде? Зачем тогда выстраивать все эти стены у нашей границы. Зачем полякам тогда создавать полумиллионную армию? И вот уже президент Польши Навроцкий выходит на публику с дикими подлунными завываниями. Ничему Польшу жизнь не учит. Как всегда, в итоге ей придется делиться. История так показывает. За глупости руководства расплачивается весь народ.