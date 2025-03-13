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Новости по тегу #Павел Утюпин

«Международный квартал» открылся на Минской книжной выставке-ярмарке
13 марта 2025 14:04

«Международный квартал» открылся на Минской книжной выставке-ярмарке

О чём договорились на Межправсовете ЕАЭС? Итоги встречи в Алматы
02 февраля 2025 17:36

О чём договорились на Межправсовете ЕАЭС? Итоги встречи в Алматы

Алматы готовится к заседанию Межправсовета ЕАЭС – делегацию Беларуси возглавит Роман Головченко
29 января 2025 17:14

Алматы готовится к заседанию Межправсовета ЕАЭС – делегацию Беларуси возглавит Роман Головченко

Атомная энергетика и производственная кооперация – как развиваются отношения Беларуси и Казахстана?
14 октября 2024 16:42

Атомная энергетика и производственная кооперация – как развиваются отношения Беларуси и Казахстана?

Посол Беларуси в Казахстане: главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов
04 июля 2024 06:51

Посол Беларуси в Казахстане: главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов

Лукашенко в Астане! Что будут обсуждать лидеры стран ШОС на саммите?
03 июля 2024 18:00

Лукашенко в Астане! Что будут обсуждать лидеры стран ШОС на саммите?

Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин
10 марта 2024 19:04

Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин

Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин
10 марта 2024 19:02

Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин

Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов
10 марта 2024 18:59

Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов

Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси
24 июля 2023 11:52

Павел Утюпин: в Казахстане пользуется спросом продукция агропромышленного комплекса Беларуси

Что тормозит ЕАЭС и почему это новый центр силы? Всё о нюансах евразийской интеграции
28 мая 2023 17:19

Что тормозит ЕАЭС и почему это новый центр силы? Всё о нюансах евразийской интеграции

«Азия становится одним из глобальных игроков». Саммиты в Казахстане – что обсудят на крупнейших диалоговых площадках?
12 октября 2022 19:20

«Азия становится одним из глобальных игроков». Саммиты в Казахстане – что обсудят на крупнейших диалоговых площадках?