Новости по тегу #Павел Утюпин

Второй день выставки посвящен Кыргызстану.
Межправсовет ЕАЭС на неделе прошел в Казахстане. Роман Головченко отметил, что мы будем уделять внимание формированию общего кооперационного пространства, совместным проектам в промышленности, АПК. В общем, укрепим позиции по всем направлениям интеграции.
Напомним, в 2025 году в ЕАЭС председательствует наша страна. Приоритеты уже обозначены.
О перспективах сотрудничества рассказал посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин.
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