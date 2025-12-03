Инфаркт возможен только после 40 лет? Вот что говорят медики

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Елена Сечко, врач – детский кардиоревматолог детского медицинского центра:

Эта тема касается всех людей. Можно столкнуться с этим и в детском возрасте. У наших пациентов до 18 лет это, конечно, редкие случаи. Но был один подросток 17 лет, который после тренировки на занятиях футболом получил травму в область грудной клетки. И потом пожаловался на боли в грудной клетке, и был диагностирован инфаркт миокарда, который был не связан с атеросклерозом, а был связан именно с короноспазмом.

Поэтому это миф о том, что этими заболеваниями страдают в основном люди после 40-50 лет. И мы должны профилактировать, уже начиная с детского возраста.