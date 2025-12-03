Народная медицина – это не заговоры! Что думают врачи про такие методы лечения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Виктор Вандич, руководитель центра народной медицины:
В нынешнее время считают, что народная медицина – это заговоры, проклятия, заклятия и прочее. Я заверяю, что это не является народной медициной. Но наши предки жили, выжили, и благодаря этому мы сегодня здесь находимся – профилактика здоровья.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вы говорите о предках наших, но я не думаю, что они так думали, что надо профилактировать. Они просто жили, трудились, работали по вере и традициям, которые установились за тысячу лет. А это посты в том числе, некий лад крестьянский, который сам обеспечивал здоровье людей.
Виктор Вандич:
Конечно. При этом люди хорошо физически работали, у них было стабильное психоэмоциональное состояние, а мы говорим, что любое нарушение психоэмоционального состояния – это повод или причина нарушения работы железы внутренней секреции, неважно, какая это железа. И здесь идет уже нарушение моторики. Моторики непосредственно той железы и прилегающих тканей. Это идет закисление, загущение крови. Отсюда идут уже у нас инфаркты, инсульты и онкология.
Если мы знаем путь, то мы можем его и профилактировать. Если мы не знаем, как профилактировать, то, соответственно, нарвемся на неприятность.
Григорий Азаренок:
Что сделать для того, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы не бояться инфаркта, инсульта, онкологии и так далее?
Виктор Вандич:
В первую очередь, это психоэмоциональное спокойствие. Второе – заниматься желчеоттоком.
Карина Антюх, врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории коморбидной кардиологии РНПЦ «Кардиология»:
Я как представитель медицины, хочу сказать, что прежде чем разрабатывать какой-то метод диагностики, профилактики, лечения, проводится ряд клинических исследований, которые могут объединяться в крупные исследования, в мета-анализы, проходят степень доказанности и эффективности.
Для меня традиционная медицина имеет место быть как дополнение к основной. Когда человек принимает необходимую лекарственную терапию, когда он защищен от факторов сердечно-сосудистых заболеваний, факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И это как дополнение имеет место быть. Но как основное…
Карина Антюх:
Видим очень много пациентов кардиологического профиля, которые имеют ряд сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальную гипертензию. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что наш пациент – это коморбидный пациент – это пациент, который имеет ряд сопутствующих заболеваний, каждая из которых может осложнять течение того или иного заболевания. К примеру, пациент имеет артериальную гипертензию, пациент имеет сахарный диабет, пациент имеет жировой гепатоз.
Конечно же, это увеличивает риски того же инфаркта, инсульта у пациентов. Поэтому очень важно заниматься как первичной, так и вторичной профилактикой. Первичная профилактика направлена на предупреждение заболевания. Вторичная профилактика занимается лечением установленного заболевания у пациента.