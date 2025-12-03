Народная медицина – это не заговоры! Что думают врачи про такие методы лечения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Виктор Вандич, руководитель центра народной медицины:

В нынешнее время считают, что народная медицина – это заговоры, проклятия, заклятия и прочее. Я заверяю, что это не является народной медициной. Но наши предки жили, выжили, и благодаря этому мы сегодня здесь находимся – профилактика здоровья. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Вы говорите о предках наших, но я не думаю, что они так думали, что надо профилактировать. Они просто жили, трудились, работали по вере и традициям, которые установились за тысячу лет. А это посты в том числе, некий лад крестьянский, который сам обеспечивал здоровье людей.

Виктор Вандич:

Конечно. При этом люди хорошо физически работали, у них было стабильное психоэмоциональное состояние, а мы говорим, что любое нарушение психоэмоционального состояния – это повод или причина нарушения работы железы внутренней секреции, неважно, какая это железа. И здесь идет уже нарушение моторики. Моторики непосредственно той железы и прилегающих тканей. Это идет закисление, загущение крови. Отсюда идут уже у нас инфаркты, инсульты и онкология. Если мы знаем путь, то мы можем его и профилактировать. Если мы не знаем, как профилактировать, то, соответственно, нарвемся на неприятность. Григорий Азаренок:

Что сделать для того, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы не бояться инфаркта, инсульта, онкологии и так далее? Виктор Вандич:

В первую очередь, это психоэмоциональное спокойствие. Второе – заниматься желчеоттоком.

Карина Антюх, врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории коморбидной кардиологии РНПЦ «Кардиология»:

Я как представитель медицины, хочу сказать, что прежде чем разрабатывать какой-то метод диагностики, профилактики, лечения, проводится ряд клинических исследований, которые могут объединяться в крупные исследования, в мета-анализы, проходят степень доказанности и эффективности. Для меня традиционная медицина имеет место быть как дополнение к основной. Когда человек принимает необходимую лекарственную терапию, когда он защищен от факторов сердечно-сосудистых заболеваний, факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И это как дополнение имеет место быть. Но как основное…