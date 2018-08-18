Александр Лукашенко: «У нас самые продвинутые отношения – в союзе Беларуси и России»

Наверное, сложно найти лидеров двух стран, чье общение рассматривается так же пристально, буквально через увеличительное стекло. В фокусе – каждое слово коллег, взгляд, жест. Очередное предположение звучит, как минимум абсурдно. «Лукашенко желает что-то показать или показаться Путину».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения – в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения.

Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что

мы никогда не станем вассалами ни одной страны

Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, – белорусы, россияне и украинцы.