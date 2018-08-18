Александр Лукашенко: «У нас самые продвинутые отношения – в союзе Беларуси и России»
Новости Беларуси. Самая обсуждаемая тема – отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наверное, сложно найти лидеров двух стран, чье общение рассматривается так же пристально, буквально через увеличительное стекло. В фокусе – каждое слово коллег, взгляд, жест. Очередное предположение звучит, как минимум абсурдно. «Лукашенко желает что-то показать или показаться Путину».
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения – в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения.
Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что
мы никогда не станем вассалами ни одной страны
Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, – белорусы, россияне и украинцы.
Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией – конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад – это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси.
Я понимаю и говорил об этом. Россия боится потерять, как некоторые писаки там пишут, что Беларусь развернулась на Запад. Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь – в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом.
У нас блестящие отношения не только с Россией, но и с Китайской Народной Республикой. Запад - это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. То же самое КНР. Сейчас с мощной Индией выстраиваем отношения, они инвестируют сюда. Там, где наши интересы.
И потом, если некоторые россияне нас все время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете?
Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне. Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение.