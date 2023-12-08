«Европа скатывается к глубокому кризису». Какое будущее ждёт ЕС и придут ли к власти правые партии?

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить». Идеология либерального глобализма начинает терпеть поражение в ЕС? Надежда Сасс, СТВ:

Можно ли утверждать, что идеология либерального глобализма начинает терпеть поражение в ЕС?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо смотреть на эти процессы с точки зрения экономики. Если экономика перестает быть либеральной, то понятно, что в ней исчезают либеральные партии и идеология. Производственные процессы определяют идеологическую настроенность. Сейчас Европа пребывает в состоянии выбора: сохранить интеграцию или перейти к режиму протекционизма.

Олег Волошин, депутат Верховной рады 9 созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»:

Люди обычно в тучные сытные времена не слишком обращают внимание на идеологию, позволяют элитам идти тем путем, который они выбирают для себя. Но как только эти времена закончились, а для ЕС это были 90-е, когда экономика росла, доходы росли. Но этот период закончился. Сегодня европейцы видят, что их дети будут жить хуже, чем живут они сегодня. Либеральная идеология рушится. Почему ЕС стало невыгодно спонсировать Украину? Ответил аналитик Алексей Авдонин – подробности здесь. Есть ли у Европы шанс избежать кризиса? Надежда Сасс:

Избирателям в Европе надоел этот мейнстрим. Это не мейнстрим, который соответствует желаниям, волеизъявления социума в Европе, это мейнстрим, навязанный западными структурами. Беларусь и Россия хотели бы видеть в будущем ЕС как достойного партнера. США его уничтожили. Поспособствует ли подобная победа к тому, чтобы и в других странах ЕС люди смелее шли на избирательный участок и отдавали голоса за тех, кто действительно соответствует их интересам?

Алексей Авдонин:

Мы прекрасно знаем, когда появляются крайне правые партии. Они появляются тогда, когда в той или иной стране начинается резкое ухудшение социально-экономических условий. Крайние партии – это лучший инструмент властвующих, чтобы подавить любые социальные протесты. Европа скатывается к глубокому кризису. Еще немного и начнутся сильные социальные волнения из-за того, что просто есть нечего. «Он не начал ни одной войны». Смог бы Трамп разрешить конфликт в Украине – подробности здесь. Почему коренное население Европы уезжает? Олег Волошин:

То, что сейчас делают европейцы, опасно для самой Европы. Мало того, что вы нарываетесь на ядерный конфликт, свалили экономику непонятно куда, потеряли конкурентоспособность. Правый лагерь остается атлантистами. Им не нравится Америка с ее курсом, им не нравится конкретно администрация Байдена.

Тьерри Боде, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:

Великий французский автор Рено Камю говорил о великом замещении. Я думаю, что мы наблюдаем это каждый день. Коренное население Европы не воспроизводится в достаточном количестве, чтобы поддерживать численность населения. Они уезжают из родных стран, они уже не чувствуют себя дома, в безопасности. Не чувствуют, что они могут успешно заниматься бизнесом. Не чувствуют, что государство их защищает. Вы можете видеть, что коренное население Европы в своей численности значительно падает. Мы видим огромный приток из других частей мира. Это означает, что математически неизбежно, что состав населения изменится в Европе. Для мира будет трагедией, если европейский уклад жизни исчезнет. Читайте также: Авдонин: за любыми политическими силами стоят крупнейшие капиталы, которые финансируют их работу «Многие места в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли». Почему коренные жители ЕС уезжают из родных стран? Депутат Европарламента: я очень сожалею о позиции ЕС относительно конфликта с Россией из-за войны в Украине Чем опасен мультиглобализм? Надежда Сасс:

Многих шокировала победа партии Вилдерса в Нидерландах. Можно ли утверждать, что идеология либерального глобализма начинает терпеть поражение в ЕС?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, немецкий предприниматель:

Либеральный мультиглобализм нельзя очернять во всех его ипостасях. Ту форму, в которую он сейчас превратился, – да, это печальный вариант. СССР когда-то тоже имел такую доктрину: растворить все национальности и превратить это в один советский народ. Если будет один советский народ, не будет межнациональных конфликтов. Ничего не получилось. ЕС пошел по этому же пути, тоже ничего не получится. Могла бы Беларусь помочь Европе в решении миграционного кризиса? Надежда Сасс:

Несмотря на то, что присутствует санкционная политика, могла бы Беларусь оказать содействие в решении миграционного кризиса взамен на ограничения, которые ввел ЕС? Алексей Авдонин:

Беларусь всегда готова к диалогу, к конструктивному решению общих проблем для Европы. Как бы нас ни пытались отрезать, мы все равно часть Европы. Вопрос даже не в нашей позиции, а в том, что те идеологи, которые сейчас определяют политику ЕС, в действительности пришли к тупику. Они не знают, как разрешать эту ситуацию. Какое будущее ждет ЕС? Олег Волошин:

Евросоюз задумывался структурой во имя наднациональной идеологии. Беларусь должна быть заинтересована в том, чтобы ЕС как единое национальное целое был максимально слаб, а максимально сильными были национальные государства – члены ЕС, суверенные. Отдельно с Венгрией, Словакией, Нидерландами, Бельгией чисто на прагматичном интересе выстраивали отношения.