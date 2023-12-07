«Он не начал ни одной войны». Смог бы Трамп разрешить конфликт в Украине?

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
Почему ЕС стало невыгодно спонсировать Украину? Ответил аналитик Алексей Авдонин – подробности здесь.
Надежда Сасс, СТВ:
Может, волосатая рука Трампа поставит точку в этой страшной и жестокой трагедии?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, немецкий предприниматель:
Да, этот человек имеет этот потенциал, потому что он не системный, он ворвался в систему против всех расчетов. Но остановить войну в Украине за один день он обещал, он это сделает. Трамп единственный президент, который не начал ни одной войны. Да, он прагматик, бизнесмен, любит свою страну. Это неплохо. С ним можно договариваться, он это показал на примере Северной Кореи. Поменяв власть в Америке, поменяется парадигма развития человечества в мире.
Подробности в видео.