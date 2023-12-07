«Он не начал ни одной войны». Смог бы Трамп разрешить конфликт в Украине?

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Почему ЕС стало невыгодно спонсировать Украину? Ответил аналитик Алексей Авдонин – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:

Может, волосатая рука Трампа поставит точку в этой страшной и жестокой трагедии?