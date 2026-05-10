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Новости по тегу #Вальдемар Гердт

Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт
10 мая 2026 19:36

Почему Германия разрешила пролет Фицо на парад в Москву? Ответил Гердт

Вся кадровая политика ЕС последние лет 30 выстраивается по лекалам американского Госдепа – Гердт
12 апреля 2026 19:46

Вся кадровая политика ЕС последние лет 30 выстраивается по лекалам американского Госдепа – Гердт

7 кандидатов скончались прямо перед выборами – экс-депутат Бундестага о репрессиях в Германии
02 ноября 2025 19:34

7 кандидатов скончались прямо перед выборами – экс-депутат Бундестага о репрессиях в Германии

Германия была, есть и ещё будет колонией США, мы находимся в состоянии оккупации – Гердт
02 ноября 2025 19:22

Германия была, есть и ещё будет колонией США, мы находимся в состоянии оккупации – Гердт

Вальдемар Гердт: конец Евросоюза неизбежен!
02 ноября 2025 19:07

Вальдемар Гердт: конец Евросоюза неизбежен!

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов
07 апреля 2025 15:14

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов

Можно ли рассчитывать на оттепель во взаимоотношениях Германии и России? Мнение немецкого политика
13 октября 2024 19:26

Можно ли рассчитывать на оттепель во взаимоотношениях Германии и России? Мнение немецкого политика

Верят ли западные элиты в угрозу ядерного удара? Обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
12 октября 2024 14:55

Верят ли западные элиты в угрозу ядерного удара? Обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Вальдемар Гердт: процесс развала ЕС будет набирать обороты
29 июля 2024 15:56

Вальдемар Гердт: процесс развала ЕС будет набирать обороты

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»
27 июля 2024 14:35

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Вальдемар Гердт: «саммит мира» превратился в саммит клуба сторонников Украины
23 июня 2024 21:15

Вальдемар Гердт: «саммит мира» превратился в саммит клуба сторонников Украины

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»
22 июня 2024 15:13

Дело идёт к миру? Когда закончится украинский конфликт – смотрите «САСС уполномочен заявить»