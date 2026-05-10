«То, что немцы сейчас разрешили пролететь, это не имеет никакого политического значения. И скорее всего, это просто тот хаос и бардак, в котором они сейчас находятся».
«90-95 % – это все выращенные Швабом, Соросом и вместе всеми взятыми; вот эти «Young Leaders», у которых была специальная программа, когда они выхватывали молодых. И их воспитывали, вели, перепрошивали, доводили до министров. Вот это все сейчас руководит».
«Мне машину разбили вдребезги, мои фирмы, счета заблокировали. И это только потому, что я хочу мира», – рассказал Вальдемар Гердт.
«Самостоятельных лидеров в Германии практически нет. Их всех вытравили», – считает председатель Международного совета российских немцев.
«В таком состоянии, в котором он сейчас существует, – это агония последних лет существования Евросоюза», – добавил депутат Бундестага 19-го созыва.
«Они остаются союзниками, но такого кризиса никогда не было с 1945 года».
Россия нашла свой путь, и общаться с ней с позиции высокомерного западного чванства уже не получится.
Юрий Дудкин: «Когда господин Трамп говорит, что он за три дня решит вопрос мира в Украине, я в это не верю. Это все очередные предвыборные обещания, уловки».
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