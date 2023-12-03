Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
Олег Волошин, депутат Верховной рады 9-го созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»:
Если мы посмотрим на совокупность критериев, по которым относят к крайне правым, то по этой системе шкалы Александр Григорьевич Лукашенко и его политика в Беларуси для многих будет крайне правой. Так красиво, как он по-народному скажет в отношении к ЛГБТ высказывает, – мягко говоря нетолерантное, а простонародное – «не люблю эту голубятню».
Тем не менее вряд ли готов переселить сюда сотни тысяч жителей Газы, страдающих от войны, и раздать им белорусское гражданство и социальные пособия. Он выступает за сильную президентскую власть, он поддерживает сильные правоохранительные органы. Он не отпускает преступников за мелкие кражи, как призывают левые в Европе. В Калифорнии, например, за кражу меньше 1 000 долларов тебя в тюрьму не посадят.
С точки зрения классических сегодня леволибералов, Беларусь – это правоконсервативное государство. Конечно, Александр Григорьевич, как и весь белорусский народ в большинстве своем, поддерживает православную церковь. Это тем более правый консерватизм. Уж точно не социализм.
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