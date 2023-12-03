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Волошин: для многих политика Лукашенко крайне правая, а Беларусь – правоконсервативное государство

03 декабря 2023 19:08
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Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Волошин: для многих политика Лукашенко крайне правая, а Беларусь – правоконсервативное государство-1

Олег Волошин, депутат Верховной рады 9-го созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»: 
Если мы посмотрим на совокупность критериев, по которым относят к крайне правым, то по этой системе шкалы Александр Григорьевич Лукашенко и его политика в Беларуси для многих будет крайне правой. Так красиво, как он по-народному скажет в отношении к ЛГБТ высказывает, – мягко говоря нетолерантное, а простонародное – «не люблю эту голубятню».

Тем не менее вряд ли готов переселить сюда сотни тысяч жителей Газы, страдающих от войны, и раздать им белорусское гражданство и социальные пособия. Он выступает за сильную президентскую власть, он поддерживает сильные правоохранительные органы. Он не отпускает преступников за мелкие кражи, как призывают левые в Европе. В Калифорнии, например, за кражу меньше 1 000 долларов тебя в тюрьму не посадят.

С точки зрения классических сегодня леволибералов, Беларусь – это правоконсервативное государство. Конечно, Александр Григорьевич, как и весь белорусский народ в большинстве своем, поддерживает православную церковь. Это тем более правый консерватизм. Уж точно не социализм.

Волошин: для многих политика Лукашенко крайне правая, а Беларусь – правоконсервативное государство-4

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# Международная политика # Олег Волошин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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