Почему ЕС стало невыгодно спонсировать Украину? Ответил аналитик Алексей Авдонин

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
«Многие места в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли». Почему коренные жители ЕС уезжают из родных стран – подробности здесь.
Надежда Сасс, СТВ:
Поддержка Украины уменьшается с каждым месяцем. ЕС отдал уже все что мог. Вопрос, смогут ли они сами себя оборонять в случае чего. Является ли это «холодным душем» для украинской власти?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Рассматривая конфликт в Украине, мы должны подумать о тех, кто его инициировал. Этот весь конфликт как инвестиционный проект. Когда вы вкладываете деньги, политики инвесторам говорят, что давайте начнем конфликт в Украине, ослабим Россию, обвалим ее экономику, обвалим европейскую экономику, потом все это быстро за низкую стоимость купим. Но проект прогорел. Здравомыслящий руководитель инвестиционного фонда, который начал проект по Украине, говорит, что проект прогорел, срочно закрываем его, потому что он дальше генерирует, в прогрессии только расходы. Зеленский и все окружение – это просто наемные менеджеры. Что будет дальше с Украиной, их вообще не беспокоит.
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