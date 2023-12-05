Почему ЕС стало невыгодно спонсировать Украину? Ответил аналитик Алексей Авдонин

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

«Многие места в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли». Почему коренные жители ЕС уезжают из родных стран – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:

Поддержка Украины уменьшается с каждым месяцем. ЕС отдал уже все что мог. Вопрос, смогут ли они сами себя оборонять в случае чего. Является ли это «холодным душем» для украинской власти?