«Многие места в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли». Почему коренные жители ЕС уезжают из родных стран?

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
Вилдерс и Трамп. Кандидат политических наук рассказал, что общего у этих политиков – подробности здесь.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы видим, что люди не только переселяются в ЕС, но и в сопоставимых размерах эмигрируют из ЕС. Это официальные данные.
Олег Волошин, депутат Верховной рады 9 созыва, кандидат политических наук, участник движения «Другая Украина»:
Это тот тренд, который мало понимают в Украине. Существует иллюзия, что Европа – это такой эдем, может, с политикой там что-то не так, но в целом там так хорошо. У меня есть много знакомых европейцев, которые серьезно задумываются о том, чтобы купить землю и переехать в Россию. Вот Минск – это та Европа, к которой мы в классическом смысле привыкли. Чисто, аккуратно, безопасно, люди вежливые. Все мы бывали на Ближнем Востоке, там иначе. Для меня многие места в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли. Любому представителю среднего класса и выше важна не просто зарплата. Ему важно, в какую школу идет его ребенок, не окажется ли он там в окружении выходцев из Магриба. Люди уезжают от бесконечных гей-парадов. Оттого, что в школах детям принудительно рассказывают уроки сексуального воспитания.
Подробности в видео.