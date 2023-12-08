«Многие места в Беларуси – это Европа, которую мы потеряли». Почему коренные жители ЕС уезжают из родных стран?

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Вилдерс и Трамп. Кандидат политических наук рассказал, что общего у этих политиков – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы видим, что люди не только переселяются в ЕС, но и в сопоставимых размерах эмигрируют из ЕС. Это официальные данные.