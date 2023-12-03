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Депутат Европарламента: я очень сожалею о позиции ЕС относительно конфликта с Россией из-за войны в Украине

03 декабря 2023 19:32
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Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Депутат Европарламента: я очень сожалею о позиции ЕС относительно конфликта с Россией из-за войны в Украине-1

Надежда Сасс, СТВ:
Я предлагаю услышать мнение представителя правоконсервативной партии, депутата Европарламента Франчески Донато от Италии, которая призывает ради решения миграционной проблемы Европейского союза изменить свой геополитический курс.

Депутат Европарламента: я очень сожалею о позиции ЕС относительно конфликта с Россией из-за войны в Украине-4

Франческа Донато, депутат Европарламента (Италия):
Я думаю, что если говорить о миграции, Европа, Европейский союз должны попробовать установить партнерские отношения с влиятельными третьими странами, которые контролируют экономически, а также политически государства Африки, Африканского континента, Ближнего Востока – тех стран, откуда мигранты прибывают в Европу. И эти страны в основном Россия и Китай. Я очень сожалею о текущей позиции Европейского союза, особенно в отношении конфликта с Россией из-за войны в Украине.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Фотофакт

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