Депутат Европарламента: я очень сожалею о позиции ЕС относительно конфликта с Россией из-за войны в Украине

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Франческа Донато, депутат Европарламента (Италия):

Я думаю, что если говорить о миграции, Европа, Европейский союз должны попробовать установить партнерские отношения с влиятельными третьими странами, которые контролируют экономически, а также политически государства Африки, Африканского континента, Ближнего Востока – тех стран, откуда мигранты прибывают в Европу. И эти страны в основном Россия и Китай. Я очень сожалею о текущей позиции Европейского союза, особенно в отношении конфликта с Россией из-за войны в Украине.

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