Что изменится в Европе, если к власти придут консерваторы? Разговор с депутатом Европарламента
Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».
Вилдерс и Трамп. Кандидат политических наук рассказал, что общего у этих политиков – подробности здесь.
Какие перемены могут произойти в Европе?
Надежда Сасс, СТВ:
Последние несколько недель многое говорилось о том, что в Европе дует ветер перемен. Но мы помним и предыдущие успехи консервативных партий в различных государствах ЕС. Глобалистские элиты смогли сохранить либеральную повестку. Изменится ли что-то на этот раз?
Марсель де Грааф, депутат Европарламента (Нидерланды):
В этот раз ничего не изменится. Мы видим следующее: население ЕС испытывает потребность в изменениях, смене политики. Но консервативные партии после выборов, если они выиграют, сразу же сдвинутся в левую сторону, они пойдут на компромиссы, не будут полностью останавливать эмиграцию. Они не будут стремиться к большему сотрудничеству с Беларусью или Россией. Возможно, все замедлится, но радикально другого направления не будет.
Можно ли ожидать подъем правых сил на европейских выборах?
Надежда Сасс:
Можем ли мы ожидать подъем правых сил в европейских выборах в следующем июне? Каковы шансы популярных консервативных сил как минимум разобраться со своими внутренними противоречиями и сформировать жизнеспособную единую силу?
Марсель де Грааф:
Консервативные партии не получат абсолютного большинства. Все остальные партии объединятся, чтобы не допустить в правительство консерваторов. А если же они попадут, то их будут всячески подавлять. Я думаю, что внутренний конфликт не является основной проблемой консервативных партий. Не проблема, если у нас не будет абсолютного большинства.
Присоединятся ли Нидерланды к позиции Венгрии и Словакии?
Надежда Сасс:
Судя по всему, новости из Европы должны быть не очень приятными для Зеленского. Он ведь так верил, что ЕС взвалит на свои плечи всю ношу, когда США захотят покинуть игру. Думаете ли вы, что Нидерланды присоединятся к Венгрии и Словакии, которые против продолжения войны и начале переговоров о членстве Украины в ЕС?
Марсель де Грааф:
В Нидерландах «Партия свободы», у меня было много вопросов и обсуждений с Вилдерсом, в том числе по вопросам войны в Украине. Он большой фанат США, так что я не вижу никаких резких смен правления. Но ЕС является зоной влияния США, их не отпустят просто так. Я даже не ожидаю каких-то перемен. Если «Альтернатива для Германии» выиграет в Германии и сформирует правительство, то тогда мы можем наблюдать серьезные перемены.
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