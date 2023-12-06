Что изменится в Европе, если к власти придут консерваторы? Разговор с депутатом Европарламента

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить». Вилдерс и Трамп. Кандидат политических наук рассказал, что общего у этих политиков – подробности здесь. Какие перемены могут произойти в Европе? Надежда Сасс, СТВ:

Последние несколько недель многое говорилось о том, что в Европе дует ветер перемен. Но мы помним и предыдущие успехи консервативных партий в различных государствах ЕС. Глобалистские элиты смогли сохранить либеральную повестку. Изменится ли что-то на этот раз?

Марсель де Грааф, депутат Европарламента (Нидерланды):

В этот раз ничего не изменится. Мы видим следующее: население ЕС испытывает потребность в изменениях, смене политики. Но консервативные партии после выборов, если они выиграют, сразу же сдвинутся в левую сторону, они пойдут на компромиссы, не будут полностью останавливать эмиграцию. Они не будут стремиться к большему сотрудничеству с Беларусью или Россией. Возможно, все замедлится, но радикально другого направления не будет. Можно ли ожидать подъем правых сил на европейских выборах? Надежда Сасс:

Можем ли мы ожидать подъем правых сил в европейских выборах в следующем июне? Каковы шансы популярных консервативных сил как минимум разобраться со своими внутренними противоречиями и сформировать жизнеспособную единую силу? Марсель де Грааф:

Консервативные партии не получат абсолютного большинства. Все остальные партии объединятся, чтобы не допустить в правительство консерваторов. А если же они попадут, то их будут всячески подавлять. Я думаю, что внутренний конфликт не является основной проблемой консервативных партий. Не проблема, если у нас не будет абсолютного большинства.