Почему для государственной безопасности важна идеология? Ответила психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Размышляя о внутренних факторах государственной безопасности, Александр Лукашенко нередко призывает объединяться. Он призывает к тому политиков и простой народ, упоминая об общей и ценной для всех идеи. И если задуматься – неспроста. А в самих призывах главы государства еще больше глубинных смыслов, чем кому-то, возможно, покажется. Например, природе человека вполне естественно стремиться жить в комфортных условиях. И если их нет, то искать. Точно так же естественно – желать приумножить и сохранить свое лучшее, но хорошо бы при этом его замечать. Потому говорить, что уже было сделано, что народ пережил, чего мы достигли и что у нас есть – это важно.
Однако чтобы сохранить государство стабильным, властям и народу нужна «идейность». В противном случае, если за связью людей и политиков не стоит объединяющих и глубинных смыслов, то отношения власти с народом теряют надежность. Нередко именно этот фактор ставит страну «под удар». Ведь лишь паритетный компонент отношений предполагает то, что мы рядом, пока мы друг другу взаимовыгодны. Но если что-то пойдет не так, то велик шанс предательства. Обоюдного. Тем временем мир без трудностей – это иллюзия, несмотря на это, человек неизбежно желает комфорта. И нередко от характерной склонности верить в утопию люди пренебрегают своим государством. Потому как идеи ценности общего нет. Ни у народа, ни у правящих государством политиков.
Алена Дзиодзина:
«У нас есть и должна быть своя идеология. Идеологическое направление, идеологическая работа», – не раз подчеркивал белорусский лидер. Со стороны главы государства идейный компонент очень развит, но с точки зрения безопасности развивать его в обществе точно так же нужно. Ведь, понимая, как работает механизм предательства, людей легче всего спровоцировать. И когда без глубинной идеи нет ни единого повода переждать или временно претерпеть возникшие трудности, то для врагов это может стать «козырем». Размышляя о государственной безопасности в этом ключе, вопросы идеологии уже не кажутся романтичным набором слов о том, как важно ценить свою Родину, укреплять в обществе уровень социального оптимизма, стремления созидать на общее благо или формирования личной ответственности за качество жизни в своей стране.
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