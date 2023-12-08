Почему для государственной безопасности важна идеология? Ответила психолог Алёна Дзиодзина

Алена Дзиодзина, психолог:

Размышляя о внутренних факторах государственной безопасности, Александр Лукашенко нередко призывает объединяться. Он призывает к тому политиков и простой народ, упоминая об общей и ценной для всех идеи. И если задуматься – неспроста. А в самих призывах главы государства еще больше глубинных смыслов, чем кому-то, возможно, покажется. Например, природе человека вполне естественно стремиться жить в комфортных условиях. И если их нет, то искать. Точно так же естественно – желать приумножить и сохранить свое лучшее, но хорошо бы при этом его замечать. Потому говорить, что уже было сделано, что народ пережил, чего мы достигли и что у нас есть – это важно.

Однако чтобы сохранить государство стабильным, властям и народу нужна «идейность». В противном случае, если за связью людей и политиков не стоит объединяющих и глубинных смыслов, то отношения власти с народом теряют надежность. Нередко именно этот фактор ставит страну «под удар». Ведь лишь паритетный компонент отношений предполагает то, что мы рядом, пока мы друг другу взаимовыгодны. Но если что-то пойдет не так, то велик шанс предательства. Обоюдного. Тем временем мир без трудностей – это иллюзия, несмотря на это, человек неизбежно желает комфорта. И нередко от характерной склонности верить в утопию люди пренебрегают своим государством. Потому как идеи ценности общего нет. Ни у народа, ни у правящих государством политиков.