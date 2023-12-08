Прямой эфир

Наталья Кочанова встретилась с послом Таджикистана

08 декабря 2023 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Таджикистан не только бизнес-партнеры, но и давние друзья. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочей встречи с послом Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с послом Таджикистана-1

Особый тон нашему сотрудничеству задают братские отношения Президентов Беларуси и Таджикистана, – отметила Наталья Кочанова. Важная задача парламентариев и дипломатов – вовлекать в эту дружбу представителей бизнеса и народы. Председатель Совета Республики предложила провести форум с женщинами-предпринимателями Таджикистана. В целом задач и планов на следующий год очень много, потенциал экономического сотрудничества наших стран пока не использован в полной мере. Один из проектов, который способствует серьезному росту товарооборота – создать в Минске торговый дом Таджикистана.

Наталья Кочанова встретилась с послом Таджикистана-4

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Беларуси:
В последние годы появляются новые проекты, которые способствуют активизации и повышению товарооборота. Мы с уважаемой Натальей Ивановной поговорили и насчет проекта торгового дома Таджикистана в Минске. Что будет способствовать активизации товарооборота между торговыми кругами, между бизнес-кругами и будет служить координационным центром бизнес-структуры Беларуси и Таджикистана.

Наталья Кочанова встретилась с послом Таджикистана-7

Страны прибавляют во взаимном товарообороте и поддерживают друг друга на международной арене. В основе нашего экспортного списка – сахар, мясные и молочные товары. Импортируем фрукты, арахис, соки и ряд других позиций. Есть совместные перспективные проекты в легкой промышленности.

# Беларусь-Таджикистан # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему для государственной безопасности важна идеология? Ответила психолог Алёна Дзиодзина
08 декабря 2023 06:53

Почему для государственной безопасности важна идеология? Ответила психолог Алёна Дзиодзина

«Он не начал ни одной войны». Смог бы Трамп разрешить конфликт в Украине?
07 декабря 2023 11:34

«Он не начал ни одной войны». Смог бы Трамп разрешить конфликт в Украине?

МИД Беларуси: за односторонние санкции США когда-нибудь придётся нести ответственность
06 декабря 2023 16:54

МИД Беларуси: за односторонние санкции США когда-нибудь придётся нести ответственность