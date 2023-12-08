Наталья Кочанова встретилась с послом Таджикистана

Беларусь и Таджикистан не только бизнес-партнеры, но и давние друзья. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочей встречи с послом Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый тон нашему сотрудничеству задают братские отношения Президентов Беларуси и Таджикистана, – отметила Наталья Кочанова. Важная задача парламентариев и дипломатов – вовлекать в эту дружбу представителей бизнеса и народы. Председатель Совета Республики предложила провести форум с женщинами-предпринимателями Таджикистана. В целом задач и планов на следующий год очень много, потенциал экономического сотрудничества наших стран пока не использован в полной мере. Один из проектов, который способствует серьезному росту товарооборота – создать в Минске торговый дом Таджикистана.

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Беларуси:

В последние годы появляются новые проекты, которые способствуют активизации и повышению товарооборота. Мы с уважаемой Натальей Ивановной поговорили и насчет проекта торгового дома Таджикистана в Минске. Что будет способствовать активизации товарооборота между торговыми кругами, между бизнес-кругами и будет служить координационным центром бизнес-структуры Беларуси и Таджикистана.