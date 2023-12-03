Авдонин: за любыми политическими силами стоят крупнейшие капиталы, которые финансируют их работу

Надежда Сасс, СТВ: Воспринимали как меньшинство таких европейских политиков, как тот же Виктор Орбан, Роберт Фицо, который победил недавно на выборах в Словакии, вот еще этот лагерь становится крепче.

Народные протесты в странах Евросоюза набирают обороты. Толпы радикалов устраивают массовые беспорядки. К чему это может привести и кому выгодно ослабить Европу? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что это процессы глубинные. Народ пришел, проголосовал, все похлопали в ладоши, стало здорово, демократия, такое проявление – это все чушь полная. За любой партией, за любыми политическими силами, лидерами стоят крупнейшие капиталы, денежные мешки, которые финансируют их работу. И когда мы говорим о том, что тот или иной народ выбрал такого политика, да не народ выбрал, а те, кто смотрят в будущее ближайшее – пять лет. Говорят: нам надо именно такая партия.

Смотрите, как они делают рокировку – подсовывают нидерландцам нового лидера, а старого – Рютте – куда сейчас будут направлять? Генсеком НАТО! А вспомним, кто такой Рютте. Он имеет высшую награду Ярослава Мудрого от Украины, поддерживал полностью весь курс украинский. О чем это говорит? О том, что никакой вектор у них не меняется. Они просто делали рокировку.

Надежда Сасс:

Вы убеждены, что это регулируемый процесс?